Florin Ristei, detalii despre experiența X Factor. „Am primit un mesaj în care cineva mă parafraza”

Florin Ristei devine astfel primul câștigător al unui talent show din lume care are ocazia să devină parte dintr-un juriu de asemenea amploare. El povestește cum a trăit primele audiții din cadrul emisiunii.

„Am primit un mesaj în care cineva mă parafraza și îmi spunea ”cântatul tău este dezastru” exact ce i-am spus eu unei concurente, altcineva mi-a spus că nu se aștepta să primească de la mine un ‘NU.

Nu o să mă feresc să spun cuiva ‘Măi, cânți prost!, pentru că trebuie să îl lovească la un moment dat realitatea.

Dar de la jurat la înjurat e cale scurtă, așa că ținem aproape, eu sunt oricum activ online și citesc mereu toate mesajele și comentariile pe care le primesc”, a adăugat Florin Ristei.

Juratul are deja o imagine pentru câștigătorul X Factor 2020

”Vreau să văd un posesor de factor x, adică nu trebuie neapărat să cânți cel mai bine, să ai cea mai bună tehnică, ci trebuie să fie o combinație între charismă și nebunie!

Dacă ești mediocru spre bun ai un avantaj față de cel care este cel mai bun, dar căruia îi lipsesc dezinvoltura și charisma.

Cred că aceasta este și diferența între a fi artist și a fi muzician”, e de părere Ristei, care are deja 20 de ani ”vechime” în muzică și tot atât de la lansarea melodiei care l-a făcut celebru.

”Eu am avut noroc că am avut perioada cu ‘Dana când aveam 12 ani și nu prea înțelegeam exact ce se întâmplă. Am câștigat disc de aur atunci, era ceva fabulos, cred că dacă mi se întâmpla același lucru pe la vârsta de 18-19 ani, poate îmi lua puțin mințile.

Așa eu eram mic încă, mergeam la cântări pentru că îmi plăcea, apoi am început chiar să studiez muzica, nu doar am dat atunci lovitura și lucrurile au mers din inerție.

”Dana” face anul acesta 20 de ani și eu cred că de atunci am mai făcut și alte lucruri care să mă mențină și care să îmi furnizeze un background pentru a fi jurat, pentru că altfel nu cred că mi-ar fi propus această poziție doar pentru că acum 20 de ani am cântat ‘Dana”, a mai spus primul câștigător al unui talent show din lume care are ocazia să devină parte dintr-un juriu de asemenea amploare.

