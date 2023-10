Invitat în podcastul „Vreau să știu”, găzduit de Cătălin Oprișan, Florin Ristei, care acum face parte din echipa matinalului de la Antena 1, fost provocat să dezvăluie numele artiștilor pe care îi admiră. Imediat, cântărețul a rostit numele lui Ștefan Bănică jr.

L-a lăudat pentru profesionalismului lui, pentru cariera lui, pentru aparițiile lui mereu perfecte în fața publicului. „Domnul Bănică, chiar și când vine lejer e tot bine îmbrăcat, doar când vine cu mașina la repetiții, dar tot frumos se îmbracă”, a spus Florin Ristei, care l-a cunoscut mai bine pe celebrul artist atunci când erau colegi la „X Factor”, însă are amintiri cu acesta și înainte de show.

Florin Ristei, despre Ștefan Bănică jr.: „Mi-am creat o părere despre dânsul la prima vedere”

„Eu l-am cunoscut pe domnul Bănică personal bine la XFactor. Ultima amintire înainte de XFactor era așa. Eu cântam acolo joia, vinerea și sâmbăta la o cafenea. A cântat și domnul Bănică odată la un eveniment, eu m-am dus întâmplător la prânz acolo, când domnul Bănică făcea probe de sunet.

Iar el, cu rigurozitate, făcea probe. Își zicea nemulțumirile, ce îi place, ce nu îi place, cu un ton ferm, dar care mie mi-a plăcut pentru că mi-a creat profesionalism și mi-am creat o părere despre dânsul la prima vedere. Și tot auzeam stânga, dreapta, ”E dificil Bănică, e așa, profesionist, e..”. Și mi se părea că toate astea erau niște plusuri”, a mai explicat Ristei.

Recomandări CTP, despre atacul Hamas asupra Israelului : „Știți cum arată Gaza? Ca o adunătură de Ferentari și Rahove în deșert”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ulterior, Florin Ristei l-a lăudat pe Ștefan Bănică jr. pentru cariera lui, pentru disciplina de care dă dovadă. „În fine, am avut tendința să judec și eu după ce am auzit. Când l-am cunoscut la XFactor am găsit la el tot ce îmi place mie la muncă, cum tratează el munca, cât de serios e, cât de mult repetă, nu există să îi distragă cineva atenția”.

„Nu intru până nu sunt bec! Unul e Ștefan Bănică”

Și a continuat: „Dacă muncim, muncim, nu stai pe telefon. E disciplină, munca e disciplină. Și când îl vezi tot timpul aranjat, cu bijuteriile acolo unde trebuie. Și-a creat personajul și se vede că are respect pentru el.

Am făcut 399 de emisiuni live unde lucram înainte, a fost unul dintre invitați. Ștefan Bănică jr. A venit cu o jumătate de oră mai devreme, 40 de minute înainte, singurul care a întârziat a fost el. A fost la machiat. A spus ”Iertați-mă, haideți să îi dăm drumul”. A zis ”Nu intru până nu sunt bec”. Unul e Ștefan Bănică.” a declarat Florin Ristei, conform Playtech.

Recomandări ORAȘELE FĂRĂ AER. Bucureștenii trăiesc cu 4 ani mai puțin din cauza poluării și a lipsei de spații verzi. Costurile ascunse ale fiecărui metru pătrat betonat

În prezent, emisiunea „X Factor” nu mai apare la Antena 1, nu a mai fost filmat un nou sezon. La masa juriului au stat de-a lungul timpului și vedete precum Horia Brenciu, Dan Bittman, Carla’s Dreams. Ultimul sezon, din 2021, a fost câștigat de Nick Casciaro, din echipa Loredanei Groza.