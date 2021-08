Florin Zamfirescu, dezvăluiri neașteptate despre soția lui, după 10 ani de relație. Cu ce se ocupă Daciana Toma

„În primul rând, îi mulţumesc lui Dumnezeu că am mai apucat o zi. Eu nu sunt foarte sănătos. Soţia mea are grijă de mine şi îmi dă pastile.

Am diabet, am tensiune oscilantă, dar lucrez, mă simt ok, mai ies, mai conduc maşina, nu am de gând să capotez. O veni şi clipa aia. Sper să fie scurtă.

Nu îmi e frică de moarte! Acum mă mai odihnesc după muncă, dar, la un moment dat, o să mă plictisesc de atâta odihnă. Şi, crezând că dincolo e ceva, de abia aştept să văd ce este…”, a declarat Florin Zamfirescu într-un interviu pentru revista „Taifasuri”, potrivit Click.

„A adus veselie şi, deşi este doctoriţă, e foarte bună gospodină şi foarte grijulie. Este tot ce mi-am putut dori de-a lungul întregii vieţi şi am găsit abia la final.

Ei nu-i place la restaurant, că mâncarea gătită acasă e cea mai bună. Şi în fiecare zi aproape vine cu o noutate, cu ceva. Este pur şi simplu spectaculoasă! Toţi cei care au venit şi au luat masa la noi au rămas… Dar nu numai asta, că doar nu e bucătăreasă.

Ea tot ce face, face perfect. Am trecut o dată pe lângă cabinetul ei, am intrat şi l-am întrebat pe portar:

«Doamna Daciana e aici?». Şi el zice: «Nu, că nu am auzit-o râzând». Am văzut cum intrau pacienţi pe rând schimonosiţi de durere şi ieşeau zâmbind. Are talentul de a crea în jurul ei o stare de bine, o stare de fericire.

E cu picioarele pe pământ, e realistă, informată, e cultă, e tot ce vrei. Daciana este o comoară. Este foarte cultivată, foarte echilibrată, nu păstrează ranchiună, este un om adevărat. E norocul vieţii mele”, a mai adăugat actorul Florin Zamfirescu.

Citeşte şi:

Și-a pierdut mama după ce a fost infectată cu COVID în spital și le spune medicilor: „Dacă vă pasă de pacienți, vaccinați-vă!”

Cum a ajuns oxidul de etilenă în mai multe înghețate din România și cât de periculos e pentru organismul uman

CNN a concediat trei angajați care au venit la muncă nevaccinați anti-COVID. „Toleranță zero în acest sens”

PARTENERI - GSP.RO Fostă campioană mondială suspendată pentru dopaj, în lacrimi în direct: „Rana asta e încă deschisă”

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a făcut Mr. Pink imediat după ce s-a despărțit de Monica Gabor. Ce detalii am aflat: ”Mi-a promis” EXCLUSIV

Observatornews.ro Cine sunt tinerii morţi în accidentul din Focșani. Maşina lor, un Audi A6, s-a făcut praf în impactul cu un TIR

HOROSCOP Horoscop 6 august 2021. Peștii sunt foarte sensibili la tot ce este legat de cei dragi, mai mult decât de obicei

Știrileprotv.ro Se dau până la 6.000 de lei de la stat. Se obțin doar cu buletinul

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!