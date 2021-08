Pe acest site, care poate fi accesat la adresa www.abbavoyage.com, fanii se pot înregistra dacă sunt interesați de noul proiect, care constă într-un turneu virtual cu holograme, anunțat inițial în 2016.

Trupa ar urma să lanseze cinci piese noi în cadrul acestui turneu virtual. Tot în cadrul turneului, vor fi interpretate și hiturile Waterloo – cu care au câștigat Eurovisionul în 1974, Dancing Queen și Mamma Mia.

Noul proiect lansat la începutul lui septembrie

Membrii formației (Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus și Benny Andersson) s-au reunit încă din 2018, când au promis că vor lansa două piese noi. Este vorba despre piesele ”I Still Have Faith In You” și ”Don’t Shut Me Down”, a căror lansare a fost amânată de mai multe ori.

Site-ul The Abba Voyage indică 2 septembrie ca dată de lansare a noului proiect.

Formația ABBA a fost înființată în 1972. După câștigarea premiului Eurovision, în 1974, cei patru artiști ar fi vândut aproape 400 de milioane de albume.

Istoria trupei a inspirat și producția cinematografică, filmul ”Mamma Mia”, lansat în 2018, fiind vizionat de peste 50 de milioane de spectatori, mai arată sursa citată.

