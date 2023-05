Tiago își pune părinții în dificultate, pentru că din momentul în care s-a schimbat ora, programul lui de somn s-a modificat. Fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu se trezește de mai multe ori pe noapte, iar în fiecare zi la șase jumătate le dă trezirea părinților.

Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a plâns pe rețelele de socializare de oboseală pe care o simte în ultima perioadă. Gabriela Prisăcariu se pregătește în același timp și de cununia religioasă care va avea loc în această vară.

„Efectiv, cu vremea asta, abia îmi țin ochii deschiși. Nu mai pot, îmi vine să dorm! Nu că aș dormi, pentru că Tiago este ceva, de câteva nopți și zile, de fapt, de când s-a schimbat ora, se trezește la șase jumătate, șapte și mai are încă două treziri peste noapte. Știe cineva să-mi zică cât mai durează chestia asta pentru că e horror? După cum vedeți sunt plină de entuziasm, optimism… hai, să avem un weekend grozav”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe contul personal de Instagram.

Soția lui Dani Oțil a cerut sfatul mămicilor care o urmăresc pe social media și este curioasă să afle cât timp va mai dura această perioadă dificilă cu Tiago. Prezentatorul de la Antena 1 și partenera sa au încercat în repetate rânduri să găsească o bonă potrivită pentru băiețelul lor, însă la început nu prea au avut succes.

În unele dimineți, Tiago își însoțește tatăl la TV, unde stă și îl urmărește atent din culise. Uneori, micuțul își mai ia tatăl prin surprindere și intră în platoul de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Când are loc nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu

În această vară, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu își unesc destinele și în fața lui Dumnezeu. Cununia religioasă va avea loc în curând, iar soția prezentatorului deja a început pregătirile și își dorește ca totul să fie pus la punct până la nuntă.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct”, a declarat fotomodelul la Antena Stars.

Gabriela Prisăcariu și-a ales rochia de mireasă și este foarte încântată de ea. În ziua cea mare, soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” va purta o singură ținută. Este convinsă că va plânge în ziua nunții și are foarte mari emoții pentru acest eveniment.

„Nu, cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine”, a mai adăugat ea.

