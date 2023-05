O postare redistribuită de Theodor Andrei pe rețelele de socializare a creat controverse în rândul fanilor. Artistul a repostat un clip video în care se vorbește jignitor la adresa câtorva cântăreți de la Eurovision, reprezentanți ai altor țări, cât și la adresa prezentatoarei Hannah Waddingham, scrie elle.ro.

„Legat de România, Theodor Andrei a avut curaj. Mult curaj”

„Interesant Eurovisionul de anul acesta. Politic/ Strategic și Loreen- era de așteptat. Interesantă reacția publicului și susținerea pentru Finlanda. Lacrimogenele pentru Ucraina.

Se vedea pe fața actriței Hannah Waddingham că nu ma poate ea de Ucraina. Legat de România, Theodor Andrei a avut curaj. Mult curaj. Uitați-vă și la Polonia cât scandalul cu pițipoanca lor”, se arată în postarea distribuită de Theodor Andrei.

În acest context, fanii au reacționat cu o serie de comentarii negative la adresa lui Theodor Andrei.„Lacrimogenele pentru Ucraina? M-am enervat grav, pa! Cum să dai share la asta după ce efectiv ai fost primit cu brațele deschise, ai mai avut și interviuri, întâlniri cu unii din Ucraina și ai mai și zis că efectiv piesa ta e scrisă și cu gândul la situația tragică de acolo” / „Ipocrizie maximă!” / „Cum rămâne cu ‘make love, not war’”, sunt doar câteva dintre mesajele fanilor Eurovision.

Theodor Andrei și-a cerut scuze pentru gafa făcută

După comentariile negative, Theodor Andrei a reacționat, postat un mesaj prin care le-a cerut scuze celor care s-au simțit jigniți de mesajul lui. „Am redistribuit un story care conținea mesaje nepoliticoase la adresa altor țări și concurenți și îmi pare foarte, foarte rău.

Nu citesc toate postările înainte de a le redistribui, sunt mii și eu încerc să le răspund tuturor, ca să nu dezamăgesc pe nimeni. Mulțumesc pentru tot, mi-a plăcut să petrec timp cu fiecare dintre concurenți. Răspândiți dragostea. Mulțumesc și vă cer scuze”, a spus Theodor Andrei.

Cel mai slab rezultat din istorie

România a primit zero puncte la Eurovision 2023. După afișarea clasamentului final pe eurovisionworld.com s-a aflat că România s-a clasat pe ultimul loc, alături de San Marino, cu zero puncte în cea de-a doua semifinală. Acestea sunt singurele țări de anul acesta cu punctaj zero. Malta s-a clasat pe ultimul loc în prima semifinală, însă a reușit să obțină 3 puncte.

Este prima dată când România obține zero puncte la Eurovision. Chiar dacă nici în alți ani reprezentanții noștri nu au trecut de semifinală, ei au reușit să obțină totuși câteva puncte. În acest an, România a fost considerată cea mai slabă țară de la Eurovision 2023.

Anul acesta, sistemul de votare a suferit modificări. În semifinale au putut vota doar telespectatorii, fără juriul național.

Chiar și la casele de pariuri, România era plasată pe ultimul loc să treacă mai departe de semifinale, având un procent de doar 6%.

Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. În prezent, el e elev în clasa a XII-a la un liceu din București.

