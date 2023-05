România a primit zero puncte la Eurovision 2023. A fost cel mai slab rezultat din istorie

După afișarea clasamentului final pe eurovisionworld.com s-a aflat că România s-a clasat pe ultimul loc, alături de San Marino, cu zero puncte în cea de-a doua semifinală. Acestea sunt singurele țări de anul acesta cu punctaj zero. Malta s-a clasat pe ultimul loc în prima semifinală, însă a reușit să obțină 3 puncte.

Este prima dată când România obține zero puncte la Eurovision. Chiar dacă nici în alți ani reprezentanții noștri nu au trecut de semifinală, ei au reușit să obțină totuși câteva puncte. În acest an, România a fost considerată cea mai slabă țară de la Eurovision 2023.

Anul acesta, sistemul de votare a suferit modificări. În semifinale au putut vota doar telespectatorii, fără juriul național.

Chiar și la casele de pariuri, România era plasată pe ultimul loc să treacă mai departe de semifinale, având un procent de doar 6%.

România a avut buget de aproximativ 400.000 de euro pentru Eurovision 2023

Pentru Eurovision 2023, România a avut un buget de aproximativ 400.000 de euro. Iată cum au fost împărțiți banii potrivit documentului prezentat mai jos:

România participă la Eurovision din anul 1993, iar cele mai bune rezultate au fost obținute de Luminița Anghel, în 2005, Mihai Trăistariu, în 2006, și Paula Seling împreună cu Ovi, în anul 2010.

Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision 2023

Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision 2023, concursul organizat la Liverpool, Marea Britanie, cu melodia „D.G.T. (Off and on)”, compusă chiar de el. Tânărul în vârstă de 19 ani activează de mulți ani în industria muzicală, a participat la multe concursuri și show-uri, printre care și „X Factor” la Antena 1 și „Vocea României Junior” la PRO TV.

În prezent, Theodor Andrei e elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Dinu Lipatti. Pentru Eurovision 2023, artistul și-a compus singur piesa care i-a adus cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, 5.230 de persoane au decis ca el să reprezinte România la Liverpool anul acesta.

Tânărul recunoaște că melodia sa, „D.G.T. (Off and on)”, a compus-o dintr-o joacă la început. „Piesa pune în scenă o poveste de dragoste unde rațiunea este în conflict cu instinctul, unde pasiunea și siguranța se duelează – o piesă despre o dragoste ce devine o dependență atât cu părțile bune și rele ale acesteia, cât și cu plăcerea de a te întoarce la ceva nociv, unde iubirea e pusă la pământ și adrenalina ia decizii, un rău necesar cu dragoste și tot ce înseamnă aceasta – pasiune, sex, lacrimi, zâmbete, copilărie, maturitate, încredere, riscuri, adevăruri și minciuni”, a declarat el într-un interviu pentru dailymagazine.ro.

Și a continuat: „Pentru varianta de Eurovision am ales să fac strofa a doua în limba engleză, pentru că am simțit că dă o dinamică frumoasă piesei și este printre puținele piese pe care le știu în care această combinație nu deranjează.

Desigur, am fost inspirat de două piese care mie îmi plac foarte mult, anume «De la capăt (All Over Again)» – piesa cu care trupa Voltaj ne-a reprezentat în 2015 – care folosea, de asemenea, atât limba română, cât și cea engleză, și «Pe-o margine de lume» – superba piesă a lui Andrei Tudor, pe care au cântat-o Nico și Vlad Miriță în română și italiană la ediția din 2008 a Eurovisionului – de asemenea asta e una dintre piesele preferate ale mamei mele, am și cântat-o la un moment dat când eram mai mic”, a mai explicat el.

Suedia a câștigat Eurovision 2023

Suedia a câștigat finala Eurovision 2023 cu 583 de puncte, din care 243 acordate de public. Republica Moldova s-a clasat pe locul 18 cu piesa „Soarele și luna”, interpretată de Pasha Parfeni.

Loreen, reprezentanta Suediei, a câștigat Eurovision 2023 cu „Tattoo”, o melodie despre iubire. În anul 2012, Loreen a câștigat Eurovision cu piesa „Euphoria”. Din partea juriului național, Loreen a primit 340 de puncte, iar din partea publicului – 243 de puncte.

Reprezentanta Sudiei a fost încă de la început favorita oamenilor, cântăreața fiind pe primul loc în urma preferințelor la casele de pariuri.

