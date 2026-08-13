Irina Fodor a dezvăluit un detaliu care va atrage cu siguranță atenția telespectatorilor pe parcursul difuzării emisiunii. Este vorba despre o geacă devenită rapid piesa de rezistență din echipamentul ei de filmare.

Povestea din spatele gecii purtate de Irina Fodor la filmări

Prezentatoarea TV a explicat că alegerea de a purta o haină mai groasă a fost insistent recomandată de stilista emisiunii încă de la plecarea din țară, având în vedere diferențele mari de climă pe care le implică itinerarul noului sezon. Deși inițial a încercat să reziste temperaturilor fără a apela la haine groase, condițiile din teren au obligat-o să cedeze.

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„Mi-a pus stilista o geacă și a zis: «Iri, dacă e urgent, la un moment dat, când o să ajungeți voi prin munți, poate prin China, cine știe, o să fie frig, să o ai la tine». Patru zile am rezistat în Uzbekistan fără geacă. Fără acea geacă. S-ar putea să o mai vedeți în acest proiect de cel puțin cinci ori”, a declarat Irina Fodor.

Tensiuni mari între concurenți și șocuri culturale pe Drumul Mătăsii

Pe lângă provocările legate de vreme și garderobă, prezentatoarea celui mai dur reality show din România a subliniat că noul sezon vine la pachet cu o dinamică extrem de aprinsă între echipele participante. Competiția din acest an este marcată de caractere puternice și ambiții uriașe, fiecare pereche dorind să preia controlul pe traseu.

„Toți concurenții vor să fie alfa în sezonul nouă Asia Express pe Drumul Mătăsii. Se reacționează puternic, după aceea se dezbate puternic. Se aruncă uneori vorbe grele. În ciuda acestor conflicte, toți s-au despărțit prieteni. Mi-e și frică uneori să le mai adresez întrebări, pentru că nu știu cum pot reacționa, atât de tare mocnește vulcanul în ei”, a adăugat Irina Fodor.

Călătoria din Uzbekistan și China le va oferi telespectatorilor un spectacol vizual deosebit, dar și un contrast uriaș între stilul de viață tradițional și tehnologia avansată. În timp ce orașele istorice precum Bukhara impresionează prin arhitectură și drumuri anevoioase, metropolele chineze aduc în prim-plan livrări efectuate de roboți și peisaje desprinse dintr-un scenariu al viitorului.

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