Maria Dragomiroiu și soțul ei, nași de cununie pentru Gheorghe Gheorghiu. Artistul și-a cerut iubita de nevastă. „Mă bucur tare mult pentru amândoi”

„Sunt nașă, ne-am cunoscut datorită spectacolelor, ne-am apropiat și pe parcursul timpului, ea ne spunea nașul și nașa și Dumnezeu a făcut să se întâmple lucrul ăsta și suntem foarte fericiți pentru că sunt oameni extraordinari.

Eu am aflat când am văzut pe Facebook că i-a dat inelul și am fost foarte bucuroasă. Mă bucur tare mult pentru amândoi, pentru că Gabriela este un om muncitor.

Au ce să discute întotdeauna”, a spus Maria Dragomiroiu în cadrul emisiunii „Star Matinal”, citat de Spynews.

„Eu știam de mult timp că urma să îi dea inelul”, a menționat și Bebe Mihu pentru Antena Stars.

