Iată însă că lucrurile s-au schimbat, iar începând cu finalul lunii februarie, cei doi soți vor avea propria lor emisiune la radio! Anunțul a fost făcut de Costin Gache, fondatorul festivalului Nostalgia, care a pus și bazele unui nou post care apare în peisajul FM: Nostalgia Radio.

„Când începe publicitatea, lumea ce face? Schimbă postul! Ne dorim să ținem cât mai mult ascultătorii pe frecvență, așa că nu vom avea reclame. Cel puțin la început. Vom vedea apoi ce facem. O să păstrăm ADN-ul festivalului Nostalgia, Retro, Disco, Future, dar vom mai aduce și un concept nou, Future Nostalgia, adică piese care simțim noi că vor intra și vor deveni și ele clasice”, a spus Costin Gaghe pentru „Pagina de Media” despre postul de radio care va fi pe frecvenţa 90,2 FM.

Fondatorul festivalului Nostalgia a dezvăluit și cine va lucra la Nostalgia Radio, iar printre nume sunt concurenți de la Power Couple România: Andrei Niculae, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

„Avem «Dimineaţa on-air», cu Andrei Niculae și Anda Milea. Îl avem de la ora 10.00 pe Andrei Chirilă, care este și DJ-ul de la Nostalgia. De la ora 13.00 avem doi colegi care vin din domeniu ospitalității, Badea și Flavia, care lucrează la noi la Grande Belezza, adică un bar-restaurant din București. O avem pe Camelia Chenciu la «Drive-Time» și, după aceea, avem de la ora 19.00 la ora 20.00 diferite emisiuni stil podcast, așa. Sunt și eu acolo! Sunt abordate diferite teme, ca să zic aşa, astfel încât să avem cât mai multe subiecte.

Fata Mirelei Retegan va avea emisiune de weekend cu dedicaţie pentru copii. Ea a venit, ne-am cunoscut de curând, a venit acolo la radio şi era prima oară când lucra cu butoanele şi s-a descurcat natural. Andrei Niculae s-a mirat şi a zis: «Doamne, n-am văzut niciodată pe cineva din prima să înceapă să funcționeze așa, pur și simplu». Da! O să fie mișto cu Maia.

Giulia împreună cu Vlad Huidu fac o emisiune despre relașii. Eu fac o emisiune despre spirit antreprenorial. Mai sunt Monica Munteanu şi Ramona Romanov, care fac o emisiune despre industriile creative. Și Lulu, care face «Overthinking», o emisiune pentru fete”, a mai afirmat Costin Gaghe pentru sursa citată.

