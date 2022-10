„Practic, dacă ar fi să ne luăm după studiile pe care le am, clar este profesia mea de bază. Practic, întotdeauna a fost o pasiune, așa am și pornit, să dau la psihologie după ce am terminat liceul. Asta pentru că am avut o profă în liceu de care mi-a plăcut enorm.

A fost, pur și simplu, omul potrivit la momentul potrivit. Doar că am așteptat eu să vină momentul potrivit ca să îmi termin toate studiile, să pot și profesa în acest domeniu. Mai stăm, mai durează cel puțin doi ani până când voi putea profesa, mai avem timp”, a declarat Giulia Anghelescu pentru Ego.

Știau toți că, la un moment dat în viața asta, eu o să vreau să fac doar asta și toate celelalte vor rămâne pe plan secund, doar că nu știau care va fi exact momentul pe care îl voi alege.

Clar, mă susține toată lumea pentru că știe toată lumea că îmi place și sper să fie bine, până la capăt. E mult de muncă, mai am de muncă. Mi se pare că vorbim de un lucru care mi se va întâmpla în doi ani. Mai povestim peste doi ani și o să vedem exact ce și cum.

