Dani Oțil, prezentator TV și antreprenor, a dezvăluit în podcastul „Gând la gând cu Teo” cum o glumă făcută de Mihai Bobonete în urmă cu opt ani continuă să-i afecteze afacerea. Proprietar al unui restaurant situat în nordul Bucureștiului, Dani Oțil a explicat că afirmațiile comediantului despre prețurile ridicate ale meniului au avut consecințe neașteptate.

„Măcar să nu zici ca Bononete, că și azi mai sufăr, după 8 ani…”, a spus Dani Oțil. Bobonete, care este rudă cu Oțil, a făcut un sketch amuzant despre costurile restaurantului: „Ne-am uitat la nota de plată și am crezut că am cumpărat tot Carrefour-ul”.

Deși gluma era menită să distreze, Dani Oțil recunoaște că impactul asupra imaginii localului a fost semnificativ. „Este pe net meniul, suntem sub prețurile din nord… Dar nu am mai putut să spălăm cu nimic. Azi, prieteni de-ai mei îmi spun: bă, nu venim, că e scump. Pentru o glumă a lui Bobonete…”, a adăugat el.

Ce prețuri are mâncarea în restaurantul lui Dani Oțil

Alături de un partener de afaceri, Dani Oțil administrează un restaurant elegant din nordul Capitalei, situat pe strada Aron Cotruș nr. 20, în cartierul Herăstrău.

Cei care aleg să ia micul dejun la restaurant trebuie să știe că o omletă sau un French toast costă 48 de lei, în timp ce Turkish eggs ajung la 52 de lei. O altă opțiune populară este combinația de ouă ochiuri cu cartofi prăjiți, brânză rasă și cabanos, care se vinde tot cu 48 de lei.

La categoria supe, meniul include o singură variantă – supa de cocoș de curte cu găluște, la prețul de 38 de lei.

Pentru felurile principale, costurile cresc semnificativ: pulpa de rață la cuptor și șnițelul din aripioară de porc cu cartofi se regăsesc ambele la 82 de lei, iar saramura de caracatiță, una dintre specialitățile casei, ajunge la 120 de lei. Meniul conține și o secțiune de pizza, unde prețurile variază între 48 și 78 de lei, în funcție de ingredientele alese.