„Am călătorit foarte bine, echipa emisiunii a făcut în așa fel încât totul să decurgă fără probleme, am respectat regulile și igienă strictă impusă de contextul acestei pandemii. Lumea pe care am lăsat-o am regăsit-o cu fundul în sus. E greu să îți imaginezi scenariul acesta.

Acum sunt în perioada de autoizolare, Andrei a cumpărat mare parte din cele necesare pentru zilele în care vom stă în casă. Ne simțim forțe bine și timpul petrecut împreună este minunat pentru noi. Încerc să mă readaptez la fusul orar, mi-e destul de dificil. Sunt dezorientată, încă nu realizez că sunt acasă”, a declarat Grațiela Duban, potrivit WowBiz.

„Când am ajuns acasă și l-am văzut pe Armin că face teleșcoală, am vrut să asist la o ora de matematică, să văd cum decurge. Am fost impresionată; atunci când am plecat nu știa tablă înmulțirii și nimic despre împărțire.

De asemenea, frigiderul era plin, iar Andrei m-a așteptat cu sarmale și șnițele după o rețeta proprie. M-a depășit în bucătărie! Nu mi-am imaginat că o să descurce atât de bine. Florile sunt îngrijite, înflorite. Îmi dau seama că m-a înlocuit cu succes”, a povestit faimoasa.

Orezul a rămas în continuare în meniul actriței

„Îmi este în permanentă foame. Andrei se sperie pentru că în zece ani nu m-a văzut mâncând atât. Simt nevoia să mănânc în continuare orez. Prepar orezul cum îl făceam acolo.

Am înlocuit apă de cocoș cu lapte de cocoș, pentru că nu am găsit apă bio, de la sursă, cum îmi aducea Cezar; adaug o bucățică de unt, iese foarte, foarte cremos, cum îmi ieșea pe insula. Acum combin cu banană pe care o pisez până devine piure și adaug Nutella”, povestește Grațiela potrivit sursei citate.

