Duminică, invitata lui Denise Rifai, la „40 de întrebări” a fost Ileana Badiu. Prezență apreciată pe scena publică, specialist în comunicare, Ileana Badiu și-a început cariera în Marketing și Comunicare în urmă cu trei decenii și a ocupat poziția de Brand Manager în importante multinaționale.

A lucrat și în televiziune, iar în 2016, simțind trendurile, a dezvoltat un proiect de succes în online. Prin intermediul blogului său aborda subiecte tabu și realiza campanii îndrăznețe, dedicate femeilor. Ileana Badiu este căsătorită și are un fiu.

Ileana Badiu, despre Mihaela Rădulescu: „Eu nu aș avea stupizenia și trufia să mă compar cu ea”

Pe parcursul emisiunii, Ileana Badiu a făcut mai multe declarații atât despre viața ei profesională, cât și despre viața personală. Una dintre întrebările roșii la care a răspuns a avut legătură cu Mihaela Rădulescu, despre o presupusă rivalitate pe care ar fi avut-o cu aceasta din cauza lui Elan Schwartzenberg.

Acum, Ileana Badiu a negat speculațiile. „Presa a scris că ați fost marea iubire a omului de afaceri Elan Schwartzenberg și că, din acest motiv, între dumneavoastră și Mihaela Rădulescu, cea care i-a fost pentru o perioadă soție, ar fi existat o mare rivalitate. Dumneavoastră ați negat vehement informația și v-ați arătat admirația pentru vedeta de televiziune. Vă citez: «Eu nu aș avea stupizenia și trufia să mă compar cu ea».

Recomandări REPORTAJ | Pulsul campaniei în comuna din Mehedinți unde doi foști soți candidează la primărie: „Să mai conducă și muierile! Că poate mai țin și cu muierile! Că oamenii nu țin decât cu oamenii!”

În 2015 însă, după ce Mihaela Rădulescu a făcut o remarcă la adresa minorităților sexuale, ați postat pe o rețea de socializare următorul mesaj virulent: «Oare ce o să îi rămână femeii ăsteia de făcut după ce jignit adolescenți, femei casnice, persoane grase, homosexuale, lesbiene, s-a tăvălit, a lins, s-a operat, a sărit cu parașuta, cu parapanta, a stat goală și cheală și tot nu e destul ca să atragă atenția. Poate să se ia de oamenii bolnavi, bătrâni sau cu handicap?».

Urmează întrebarea roșie: „Cât de tare v-a enervat Mihaela Rădulescu?”, s-a adresat Denise Rifai invitatei sale.

„Eu am avut o relație cu Elen Schwartzenberg cu foarte mult timp înainte ca Mihaela să devină soția sau iubita lui Elan”

Ileana Badiu a răspuns: „În ce ați citit sunt mai multe enunțuri sau mai multe lucruri. În primul rând, eu am negat întotdeauna legătura de animozitate legată de relație Mihaelei cu Elan având în vedere că sunt două momente cronologie total diferite. Eu am avut o relație cu Elen Schwartzenberg cu foarte mult timp înainte ca Mihaela să devină soția sau iubita lui Elan, deci nu are nicio treabă acest subiect, unul cu celălalt.

Și mai ales, că din acest motiv, la vremea respectivă se specula, tot era o apetență enormă a presei de scandal în spre a crea subiecte de scandal, Mihaela fiind o vedetă indubitabil cu popularitate mare, sigur că se legau de orice numai să creeze un subiect. Eu nu aveam nicio legătură cu asta, asta a fost și declarația mea”, a declarat ea la Kanal D.

Recomandări Cauza morții Raisei, fetiţa de doi ani găsită fără viață într-o râpă, a fost stabilită. Principalul suspect, reținut

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Și a continuat: „Și numărul doi, în contextul în care se insinua că există o problemă, ea neexistând, spuneam că eu nu am niciun termen de comparație între mine ca persoană de televiziune cu Mihaela e o persoană extraordinar de profesionistă, care face asta de când lumea și pământul, de aici lipsa de comparație apropo de acest subiect.

Comentariul pe care l-ați citit, îl regret, aciditatea lui. (…) Comentariul respectiv a fost pentru că într-adevăr Mihaela a făcut o afirmație apropo de comunitatea LGBT, eu am o groază de prieteni care fac parte din această comunitate pe care îi respect foarte tare și pe care am să îi apăr în orice context, atunci când cineva face comentarii de prost gust la adresa lor. Mi se pare că sunt niște oameni ca noi toți”.

Urmărește-ne pe Google News