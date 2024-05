Încă din adolescență Gabriela Prisăcariu e fotomodel, astfel că de la 14 ani lucrează cu Cătălin Botezatu, creatorul de modă cu care are o relație atât profesională, cât și una de prietenie. În multe dintre prezentările lui de modă o alege pe ea vedeta podiumului.

Așa s-a întâmplat și recent, Gabriela Prisăcariu a defilat în hainele lui Cătălin Botezatu, pentru cea mai nouă colecție de costume de baie creată de designer pentru un supermarket. Îmbrăcată într-o rochie transparentă, de plasă, soția lui Dani Oțil a apărut pe podium fără sutien.

Încrezătoare și cu un mers rapid, Gabriela Prisăcariu a fost aplaudată de toți cei prezenți la eveniment. Ulterior, într-un interviu pentru Cancan, ea a spus că soțul ei, Dani Oțil, nu are nimic împotriva acestei apariții îndrăznețe.

Gabriela Prisăcariu, după ce a apărut fără sutien: „Cătălin îmi zicea: O să te omoare bărbată-tu!”

„Ăsta este Cătălin! Tot timpul, când mă prinde, mă dezbracă! Nu am ce să fac, soțul știe, e cu aprobare! Deci e ok. (…) Nu, nu se bagă. Peste meseria mea și peste jobul meu nu se bagă și mă înțelege foarte bine. Apreciez foarte mult lucrul ăsta. Probabil că nu-i convine, dar nu are ce să facă, așa m-a cunoscut!”, a mai spus Gabriela, care se bucură că soțul are încredere deplină în ea.

„Și eu mă simt foarte bine când știu că are încredere în mine, când știu că merg acasă și că nu o să existe vreo ceartă pe acest subiect sau că mâine o să apară imagini cu mine din prezentare, nu avem! Mă simt foarte bine și sunt foarte fericită.

Și Cătălin îmi zicea: «O să te omoare bărbată-tu!». Nu, sunt extrem de liniștită din punctul acesta de vedere, are încredere în mine, știe ce are acasă, așa m-a cunoscut!”, a adăugat ea.

Având în vedere că a născut, Gabriela Prisăcariu are dimensiunile ideale ale unui fotomodel. Pentru a se menține ea face sport și are grijă ce mănâncă. „Să știi că am avut foarte mari emoții, că știam la ce vin și că o să fiu așa mai… în costum de baie.

Muncesc destul de mult, încerc să am foarte mare grijă de mine. Nu îmi iese, se poate și mai bine de atât, dar în situația asta e ok. Merg la sală, am grijă ce mănânc, copilul mă ține activă, deci sunt bine. Și, în plus, am un soț care arată foarte bine, deci trebuie să mă țin acolo, bine. (…) Nu, nu am ținut niciodată dietă și nici nu o să țin, sunt echilibrată, mănânc câte puțin din toate. Îmi place să mănânc”, a mai dezvăluit ea pentru sursa precizată anterior.

Pe 30 iulie 2023, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost una extrem de emoționantă, iar cei doi s-au bucurat din plin de fiecare moment. La eveniment a participat și Tiago, băiețelul lor.

