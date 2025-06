Imagini de la TIFF 2025. Florin Piersic a venit la brațul soției sale, iar de pe scenă a avut un dialog cu Emil Boc

Vineri seara, Clujul a redevenit inima vibrantă a cinematografiei internaționale, odată cu deschiderea oficială a celei de-a 24-a ediții a Transilvania International Film Festival (TIFF). Orașul a fost îmbrăcat în lumini, muzică și emoție, iar Piața Unirii a găzduit peste 3.000 de spectatori veniți să celebreze începutul celor zece zile de film, cultură și experiențe artistice.

Momentul central al serii l-a avut în prim-plan pe legendarul actor Florin Piersic, care a fost onorat cu un Premiu de Excelență pentru contribuția sa remarcabilă la cinematografia românească. A urcat pe scenă în aplauze prelungite, alături de soția sa, și a transmis un mesaj emoționant, mulțumindu-i și fiului său, Daniel, prezent special pentru acest moment, sosit din Budapesta.

„Pentru a-l sărbători pe Florin Piersic ne-am gândit să invităm câteva personalități, oameni dragi lui, oameni cu care a interacționat de-a lungul unei cariere prestigioase. Florin Piersic a schimbat radical fața cinematografului românesc și nu numai”, a spus președintele TIFF, Tudor Giurgiu, potrivit zcj.ro.

Actrița Rodica Mandache a spus despre Piersic: „Face parte dintr-o ligă superioară. E un om mai tare decât viața”. Alături de ea, Corina Chiriac, Irina Margareta Nistor și Medeea Marinescu au împărtășit amintiri și povești emoționante despre colaborările lor cu marele actor, într-un omagiu vibrant adus unei cariere de excepție.

„E făcut dintr-un aluat de semizei. Am stat mult lângă el, îl cunosc bine, era atât de mare atunci când jucam împreună prin energia pe care o dădea, prin bucuria şi talentul ieşit din comun pe care îl are pentru această meserie. Vremurile sunt puţin mai grăbite, mai mici, şi Florin Piersic a rămas la fel de mare pentur mine. Omul nu e definit după cum e neputincios, după cum cade, ci după felul în care se ridică. Nu ştiţi câtă bucurie are în el şi nu o poate ţine, şi cum o dă! Florin, dacă ești aici și m-auzi, iar dacă nu poate că ai să auzi, că spun cât de tare te iubesc”, a adăugat marea actriță.

„Mă bucur teribil de tare că sunt aici și mi s-a părut că e o continuare perfectă pentru că dacă la Cannes i-au dat (premiu – n.red.) lui De Niro, mi se pare normal că aici să-i dea lui Florin Piersic”, a spus pe scena TIFF criticul de film Irina Margareta Nistor. Aceasta a spus și că la anul „sperăm să facem o variantă nouă de Harap Alb, în care, cu puțin noroc, dacă o să accepte, (Florin Piersic – n.red.) o să fie Împăratul Verde”

La rândul său, Corina Chiriac a povestit cât de mult a marcat-o rolul din teatru al lui Piersic din piesa „Oameni şi şoareci” de John Steinbeck.

„Florin juca un rol greu. Am fost atât de impresionată de rolul pe care l-a făcut, l-am văzut apoi în Idiotul, l-am văzut în roluri grele, în roluri care nu credeai că un bărbat atât de charmant și de frumos poate să se modifice, să se transpună. (…) Și nu-mi vine să cred că au trecut 60 de ani. Vorba cărții mele, iertați-mă că-mi fac reclamă, ‘Minuni trăite’, seara asta e o minune trăită. Dacă mi-ar fi spus cineva, la 15 ani, că atunci când eu o să am 75, o să-l laud pe Florin Piersic la Cluj, în cadrul unui festival internațional, îi recomandam o prișniță”, a spus Corina Chiriac.

„’Străin în noapte’ s-a jucat ultima dată aici la Cluj, pe 9 aprilie 2024. Există o replică în acest spectacol care îi place foarte mult celui pe care îl vom aplauda peste câteva momente. Și replica sună așa: Adesea supraviețuim datorită amintirilor. Vedeți, dumneavoastră, filme precum De-aș fi Harap Alb sau Colierul de turcoaze, sau Columna, sau Pintea, sau Eu tu și Ovidiu, și atâtea altele au rămas în mintea noastră și a fost în vremurile gri o formă de supraviețuire. Și pentru mine. Iar acest om e un univers cu mulți eroi. Și pentru că și eu am eroul meu el se numește Pierre și am să-i spun lui acea replică din spectacol pentru că știu că mă aude. Acum vreau să-i spun doar că îl iubesc. Mulțumesc, Florin Piersic”, a spus actrița Medeea Marinescu.

Florin Piersic, dialog pe scenă cu Emil Boc, care se afla în public

Florin Piersic a mai fost recompensat la TIFF și în 2009, când a primit Premiul pentru Întreaga Activitate.

„O duc atat de bine încât nu am avut ce face decât să vin aici”, a declarat Florin Piersic.

Piersic: „Vreau să știu dacă Excelența sa, domnul primar Boc a rămas. E aici? Vai de mine, de ce v-ați dus așa departe? Sunteți cu Oana?”

Boc: „Nu! E la Timișoara!”

Piersic: „Nu? Nu a putut să vină? E la Timișoara? Să-i fie rușine! Eu vin aici. Știu că mă iubește și dumneavoastră știți asta, și ea se duce la Timișoara… Eu nu sunt acolo, sunt la Cluj. Dar mă rog poate mă caută și își dă seama că nu sunt pe acolo!”

În râsetele publicului, actorul a continuat: „Domnule primar, nu-mi face plăcere să vă spun, pentru că primari știu 100, dumneavoastră sunteți altceva pentru mine. În primul rând, trebuie să vă mulțumesc că datorită dumneavoastră de câteva zile mi s-a asfaltat strada. Erau la gropi pe strada aia, nimeni nu putea să meargă pe ea că își rupeau oamenii picioarele. Pe cuvânt meu de onoare. Și a venit un domn și a văzut în ce hal locuiesc și a trimis doi muncitori cărora le-am dat o sticlă de pălincă că altceva n-am avut.”

Deschiderea oficială: „Christy”, o poveste despre regăsire

După festivitate, publicul a vizionat în aer liber drama de maturizare „Christy”, regizată de Brendan Canty, recent premiată la Berlinală. Filmul a dat tonul tematic al ediției TIFF 2025, axată pe viitorul văzut prin ochii omului obișnuit.

200 de filme din 53 de țări

Selecția acestei ediții este impresionantă: 200 de filme (172 de lungmetraje și 28 de scurtmetraje), din 53 de țări, alese dintr-un total de peste 1.000 de titluri. Proiecțiile se desfășoară în sălile clasice ale orașului – cinematografele Victoria, Florin Piersic și Arta – dar și în locații spectaculoase în aer liber, precum Iulius Parc, Cluj Arena și Florești.

Staruri internaționale, întâlniri de neuitat

Prima zi a adus și invitați de calibru mondial:

Regizorul Danis Tanović, laureat al premiului Oscar, și-a prezentat noul film „My Late Summer” în Piața Unirii.

Uberto Pasolini, împreună cu regizorii Aitor Arregi și Jon Garaño, și actorul Eduard Fernández, au participat la sesiuni Q&A cu publicul.

Festivalul nu înseamnă doar filme. La Muzeul de Artă, cinefilii au putut vizita trei expoziții de fotografie semnate de Cosmin Bumbuț și Hajdu Tamás, în timp ce la Castelul Bánffy, atmosfera a fost electrizantă la proiecția cultului „Rocky Horror Picture Show”, urmată de un concert al trupei britanice The KVB.

Premieră națională: film scris de AI

Unul dintre momentele inovatoare ale ediției îl constituie prezentarea primului film românesc scris integral de inteligență artificială, o premieră absolută în peisajul cinematografic autohton. Proiectul face parte dintr-o secțiune dedicată viitorului și modului în care tehnologia redefinește creația artistică.

TIFF 2025 a început cu emoție, reverență față de marii actori și entuziasm față de noile viziuni ale cinematografiei. Cluj-Napoca promite zece zile de magie cinematografică, dialoguri memorabile și experiențe culturale de neratat.

