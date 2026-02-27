Oase și Maria Pitică au câștigat Power Couple România 2026. Ei formează unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc. De peste șase ani trăiesc o poveste de iubire și, împreună, și-au construit un cămin cald și primitor într-un apartament spațios, decorat cu bun gust și accente moderne. Detalii despre viața lor acasă au fost dezvăluite pe rețelele de socializare, unde fanii au descoperit o lume plină de armonie și creativitate.

Design elegant și atmosferă confortabilă

Locuința lui Oase, pe numele său real Ionuț Dongo, și a Mariei Pitică reflectă perfect personalitățile lor. Ambii pasionați de frumos, au ales o estetică modernă și funcțională. Bucătăria, cu mobilierul său gri închis, îmbină utilitatea cu eleganța. Livingul este un spațiu amplu și primitor, având în centru o canapea bej confortabilă, locul preferat pentru serile petrecute împreună, uitându-se la filme și seriale.

Două pisici adorabile completează tabloul perfect al unui cămin fericit, oferindu-le în fiecare zi motive de zâmbet.

Colțul de artă al Mariei

Maria Pitică, artist plastic de profesie și partenera lui Oase, și-a dedicat un spațiu din apartament pasiunii sale – pictura. În studioul său de artă, aceasta creează opere care inspiră și reușesc să transmită emoții profunde.

„Pentru mine, Power Couple este un pas mare în afara zonei mele de confort, dar îl fac alături de omul care mă face să râd în fiecare zi, așa că am acceptat această provocare cu mult curaj și entuziasm. Îmi doresc să adunăm multe amintiri frumoase, să trecem prin experiența asta cu multe râsete și încredere, așa cum trecem și prin viață împreună, în fiecare zi”, declara Maria înainte de a lua parte la emisiune.

O poveste de succes

Participarea la Power Couple 2026 a fost pentru Oase și Maria o experiență care le-a consolidat relația. Cuplul a câștigat nu doar trofeul, dar și un premiu impresionant în valoare de 50.289 de euro, după o finală plină de emoții împotriva altor două cupluri celebre: Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, respectiv Marius și Simona Urzică.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu, să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a declarat Oase înainte de plecarea în Malta.

Relația celor doi este un exemplu de armonie și echilibru. În timp ce Oase își dedică timpul activităților sportive, precum cățărarea sau mersul la sală, Maria își găsește inspirația în creația artistică. Împreună, ei reușesc să îmbine perfect viața profesională cu cea personală, menținând o conexiune puternică, bazată pe respect și dragoste.

