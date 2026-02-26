Finala Power Couple România 2026 și-a desemnat câștigătorii. Oase și Maria Pitică și-au demonstrat puterea fizică și psihică, cucerind marele trofeu și premiul cel mare în cadrul finalei difuzate pe 25 februarie 2026.

Finala Power Couple România 2026: provocări și emoții intense

Competiția a fost intensă și plină de momente spectaculoase. Înainte de marea finală, ultimele echipe rămase în joc au participat la proba „Un cuplu cu greutate”.

Aceasta a presupus două etape: eliberarea din lanțuri prin răspunsuri corecte la întrebări despre relația lor și stivuirea unor lăzi pe un cântar până la atingerea greutății exacte de 150 de kilograme. Dintre cele șase echipe inițiale, doar trei au reușit să treacă mai departe: Simona și Marius Urzică, Oase și Maria Pitică și Sandra Izbașa alături de Răzvan Bănică.

Gazda emisiunii, Dani Oțil, a dat startul ultimei probe, cea mai dificilă din întregul sezon, cu un discurs emoționant. „Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Dragii mei, veți căra, ca în viață, niște bagaje: amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Greutățile sunt simbolizate de lingouri de aur, iar câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus”, a explicat el.

Ultima confruntare pe platformă

Cuplurile finaliste au fost ridicate pe o platformă, unde au fost nevoite să își demonstreze rezistența fizică și psihică în fața unei simulări a ciclului anotimpurilor, trecând prin rafale de vânt, ploi și senzații de frig. Efortul a fost uriaș pentru toți participanții, iar primul cuplu care a cedat a fost cel format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Răzvan a renunțat, incapabil să își vadă soția suferind.

Cursa finală s-a purtat între Oase și Maria Pitică și Simona și Marius Urzică. Ambii parteneri din cele două echipe au dat dovadă de o determinare extraordinară, depășindu-și limitele într-un mod impresionant. Tensiunea a crescut cu fiecare moment, iar greutățile simbolice adăugate au pus la încercare voința și ambiția participanților.

Oase și Maria Pitică – învingători de necontestat

După eforturi titanice, Oase și Maria Pitică au fost desemnați câștigători ai Power Couple România 2026. Ei au plecat acasă cu trofeul și premiul de 50.289 de euro. Tot ei au reușit să înfrângă inclusiv campioni renumiți, demonstrând că ambiția și susținerea reciprocă pot învinge orice obstacol.

