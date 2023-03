După un program încărcat cu multe concerte, evenimente, emisiuni, Loredana Groza și-a luat o pauză mai lungă și a plecat într-o vacanță departe de România alături de Elena Boncea, fiica ei. Cele două nu au ales o vacanță de lux în India, la hoteluri faimoase, cu vizite la restaurante scumpe, dimpotrivă, ele și-au dorit să descopere India cu toate plusurile și minusurile ei.

Loredana Groza apare în fotografiile și clipurile video postate pe rețelele de socializare în ipostaze nemaivăzute până acum, e filmată prima dată pe un câmp, încălțată în pantofi sport, apare chiar și desculță, în timp ce își spală picioarele într-un râu.

Cea mai neașteptată și surprinzătoare ipostază e cu Elena Boncea, fiica ei. Loredana Groza a filmat momentul când lua prânzul alături de fiica ei, ele serveau mâncare cu specific indian. Deodată, o vacă din rasa Brahman, tipică Indiei, s-a apropiat de masa lor și, fără a provoca pagube, s-a servit din farfuria Elenei.

„Un oaspete neașteptat”, a scris Loredana Groza la descrierea videoclipului postat pe contul ei de Instagram.

Se pare că vacanța celor două continuă. Loredana Groza nu a anunțat oficial când se întoarce în România, însă pe Instagram a dezvăluit că în aprilie urmează să susțină mai multe concerte în țară.

Vasile Groza, dezvăluiri despre vacanța Loredanei în India

Înainte de plecarea vedetei, tatăl ei a făcut câteva dezvăluiri despre vacanța ei. „Loredana s-a întors în India, cu fată cu tot. La Guru, la cel care a fost pe aici. Vrea să-și facă și piese în atmosfera și cu muzica de acolo. De-ale ei. Mi-a zis, că ce, nu merge să-și ia și ea o vacanță?

De 36 de ani cântă, dar nu a avut niciodată un concediu. Mereu unde a fost plecată, în lumea asta, în Brazilia sau în altă parte, motivul a fost participarea sa la concerte. La fel și în Canada, de câte ori a fost și pe acolo. Și când a ajuns data trecută, în India, și atunci a făcut un cântec. Așa e când pasiunea nu te lasă. A plecat acum două zile, a renunțat o lună la spectacole, cât timp va sta acolo”, a spus tatăl artistei, Vasile Groza, pentru Playtech Știri.

Tatăl cântăreței a fost și el în India în urmă cu mai mulți ani și a fost încântat de experiența pe care a avut-o acolo. Vasile Groza a povestit despre vacanța pe care a avut-o în India în urmă cu trei ani.

„Și eu am fost cu ea, și eu sunt bolnav de atmosfera de acolo, am făcut o grămadă de poezii în India. Recent, am scris un mic reportaj despre vizita ei în India, «Vis împlinit. Loredana și Elena Groza, în chip de zeițe, plutesc parcă în acest rai pământesc». Am fost și eu cu Cristi acolo.

A fost și Loredana cu noi, acum trei ani. E o țară care nu și-a pierdut istoria și tradiția. Și totuși, e la vârful tehnicii moderne, în rând cu toată lumea. E un privilegiu să poți pune piciorul în această parte a lumii, cu totul și cu totul aparte decât alte locuri ale planetei. Îi fericesc pe toți ce pot ajunge în aceste locuri de poveste, în care devii părtaș la o secvență de viață originală. Uiți că ești pământean acolo. Poporul acesta nu se îmbrâncește la cozi, strada o treci pe unde poți.

Peste tot sunt numai vaci, iar dacă se culcă una în intersecție, trebuie să aștepți să se trezească. Ca o imagine, pe stradă găsești oameni cu picioare goale, se păstrează primitivismul ăla modern. Cristi a văzut o vacă cum mânca de pe o mașină încărcată cu trandafiri, la o nuntă, toate florile, dar nimeni nu zicea nimic.. Lori e bine primită acolo, are totul pus la dispoziție”.

