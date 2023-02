Loredana Groza a luat decizia de a se întoarce în India, însă de data aceasta a luat-o și pe fiica sa, Elena, să o însoțească. Cântăreața a dorit să aibă o pauză, astfel că și-a blocat agenda pentru următoarea perioadă și își dorește să își acorde timp și pentru ea.

Tatăl artistei, Vasile Groza, a vorbit despre hotărârea fiicei sale de a pleca în India. Se pare că Loredana a fost atât de încântată de experiența pe care a avut-o cu liderul spiritual al lumii, Sadhguru, încât a dorit să se întoarcă.

„Loredana s-a întors în India, cu fată cu tot. La Guru, la cel care a fost pe aici. Vrea să-și facă și piese în atmosfera și cu muzica de acolo. De-ale ei. Mi-a zis, că ce, nu merge să-și ia și ea o vacanță? De 36 de ani cântă, dar nu a avut niciodată un concediu. Mereu unde a fost plecată, în lumea asta, în Brazilia sau în altă parte, motivul a fost participarea sa la concerte. La fel și în Canada, de câte ori a fost și pe acolo. Și când a ajuns data trecută, în India, și atunci a făcut un cântec. Așa e când pasiunea nu te lasă. A plecat acum două zile, a renunțat o lună la spectacole, cât timp va sta acolo”, a spus tatăl artistei, Vasile Groza, pentru Playtech Știri.

Loredana Groza deja a postat primele imagini din India și își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Chiar dacă nu se află în România, artista a anunțat că va lansa o nouă melodie. „Noul meu videoclip, Diva de vis, apare nu întâmplător, pe 24 februarie, ora 12:00, de Dragobete și deschide celebrarea lunii femeii, martie! E despre femeia zilelor noastre, care nu trebuie să depindă niciodată de o iubire, oricât ar părea de mare, ci doar de ea însăși.”

„E un privilegiu să poți pune piciorul în această parte a lumii”

Tatăl cântăreței a fost și el în India în urmă cu mai mulți ani și a fost încântat de experiența pe care a avut-o acolo. Vasile Groza a povestit despre vacanța pe care a avut-o în India în urmă cu trei ani.

„Și eu am fost cu ea, și eu sunt bolnav de atmosfera de acolo, am făcut o grămadă de poezii în India. Recent, am scris un mic reportaj despre vizita ei în India, «Vis împlinit. Loredana și Elena Groza, în chip de zeițe, plutesc parcă în acest rai pământesc». Am fost și eu cu Cristi acolo. A fost și Loredana cu noi, acum trei ani.

E o țară care nu și-a pierdut istoria și tradiția. Și totuși, e la vârful tehnicii moderne, în rând cu toată lumea. E un privilegiu să poți pune piciorul în această parte a lumii, cu totul și cu totul aparte decât alte locuri ale planetei. Îi fericesc pe toți ce pot ajunge în aceste locuri de poveste, în care devii părtaș la o secvență de viață originală. Uiți că ești pământean acolo. Poporul acesta nu se îmbrâncește la cozi, strada o treci pe unde poți.

Peste tot sunt numai vaci, iar dacă se culcă una în intersecție, trebuie să aștepți să se trezească. Ca o imagine, pe stradă găsești oameni cu picioare goale, se păstrează primitivismul ăla modern. Cristi a văzut o vacă cum mânca de pe o mașină încărcată cu trandafiri, la o nuntă, toate florile, dar nimeni nu zicea nimic.. Lori e bine primită acolo, are totul pus la dispoziție”.

