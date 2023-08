Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios, la mai bine de un an de zile de când au făcut cununia civilă. Au petrecut până spre dimineață alături de nașii lor, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, dar și de invitații lor de seamă.

La scurt timp după eveniment, ei au plecat în vacanță alături de Tiago, fiul lor, dar nu au ales o destinație exotică sau îndepărtată. Acum sunt pe litoralul românesc, unde se bucură de clipe speciale, în familie, de soare și de relaxare.

Dani Oțil, cu familia pe litoralul românesc după nuntă

Pe Facebook, Dani Oțil a fost pozat cu Tiago în brațe. Amândoi poartă haine de vară, foarte colorate. Și Gabriela Prisăcariu s-a pozat cu băiețelul ei, care zâmbește larg către aparatul de fotografiat. Fanii care au văzut pozele au și reacționat pe Instagram.

„Cea mai mare realizare a voastră, o frumusețe de copil!!????”, „Cât e de dulce! A făcut Dumnezeu cea mai mișto combinație între voi doi!!! ?”, „WOW!!! Ce frumosi sunteti!!! Ce zambete colorate si dulci!!! Va pupic dulce, dragalasilor!!!❤️?????” sunt câteva dintre comentariile urmăritorilor pentru soția lui Dani Oțil și fiul lor.

Ce discurs a avut Dani Oțil la nunta cu Gabriela Prisăcariu

Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost una extrem de emoționantă, iar cei doi s-au bucurat din plin de fiecare moment. La biserică, fiul cuplului a fost puțin agitat, astfel că la un moment dat, bunica a ieșit afară cu el pentru a-l calma. Petrecerea a fost una pe placul tuturor.

Peste 100 de persoane au participat la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu, care s-a desfășurat într-un loc de poveste. Într-un local superb situat pe malul lacului Buftea, la mică distanță de București, într-un splendid parc natural cu arbori seculari și grădini amenajate, cei doi s-au distrat până dimineața, alături de invitații lor.

La un moment dat, Dani Oțil a ținut un discurs în fața tuturor celor prezenți. Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ținut să le mulțumească celor care și-au rupt din timpul lor și au acceptat să vină să petreacă alături de ei.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame, mănânci, nu îți e foame, nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

