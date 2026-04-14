Imagini rare cu băieții lui Michael Jackson. Prince și Bigi, prezenți la premiera filmului biografic despre tatăl lor

Fiul regretatului Michael Jackson, Bigi „Blanket” Jackson, în vârstă de 24 de ani, a avut o apariție publică rară, participând la premiera mondială a filmului biografic dedicat celebrului artist. Evenimentul a avut loc la Berlin, pe 10 aprilie, și a reunit mai mulți membri ai familiei Jackson.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Un moment special pentru familie

Bigi a fost însoțit de fratele său mai mare, Prince Jackson, dar și de verișorul său, Jaafar Jackson, cel care îl interpretează pe „Regele muzicii pop” în noul film.

Cei doi frați au ales să își onoreze tatăl printr-un gest simbolic: au purtat banderole inspirate din stilul iconic al lui Michael Jackson. Dacă artistul le purta ca simbol al sprijinului pentru copiii aflați în nevoie, versiunea purtată de fii săi includea o imagine reprezentativă cu unul dintre celebrele sale mișcări de dans.

O apariție rară pentru Bigi Jackson

Prezența lui Bigi la Berlin marchează una dintre puținele sale apariții publice din ultimii ani. Ultima dată când a fost văzut la un eveniment a fost în martie 2024, la Londra, la avanpremiera spectacolului MJ: The Musical, unde a fost însoțit de Prince Jackson și de sora lor, Paris Jackson.

În ultima perioadă, Paris Jackson a lipsit de la evenimentele dedicate promovării filmului, alegând să se distanțeze de proiect.

Filmul despre viața lui Michael Jackson

Noul film biografic, intitulat „Michael”, produs de studioul Lionsgate, promite să ofere o perspectivă complexă asupra vieții artistului, punând accent atât pe viața personală, cât și pe unele dintre cele mai memorabile momente din cariera sa solo.

Jaafar Jackson a mărturisit că rolul nu a fost unul ușor și că a simțit o responsabilitate uriașă: „Nu am visat niciodată să devin actor sau să-l interpretez pe el, dar am simțit că este o chemare. A trebuit să demonstrez că pot deveni Michael.”

Filmul „Michael” urmează să ajungă în cinematografe pe 24 aprilie și este deja unul dintre cele mai așteptate proiecte dedicate legendarului artist.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE