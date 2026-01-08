JO se află în Thailanda alături de Mira, dar și de Cuza de la „Neatza” și de Alexandra, iubita acestuia. „Atât pot să vă zic: n-am mai fost așa fericită de la ultima vacanță în Thailanda”, a scris artista pe Instagram, în dreptul fotografiilor pe care le-a postat după ce a scăpat de zilele geroase din România.

Și, pentru că în ultimele luni a slăbit și a scăpat de mai multe kilograme pe care le avea în plus, Ioana Anuța s-a pozat pe plajă, în costum de baie, și a făcut și o dezvăluire: vrea să își cumpere o casă în Thailanda, care este țara ei preferată!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Am slăbit și io câteva kile și am început cu impresii și fente și figuri d-astea de poze… vă dați seama dacă mă mai duc și la sală? Pff, bine că nu sunt fit, că vă distrugeam ce poze făceam. În altă ordine de idei, tare frumos e în Thailanda. În fiecare an descopăr alte locuri aici, tot mai faine… E țara mea preferată și poate să zică lumea ce o vrea, eu nu mă las până n-o să am eu ceva al meu aici. Până atunci mă duc să mă mai trag în poze d-astea pe plajă, cine știe cine mă vede și pe mine și mă scapă de muncă și îmi cumpără și o insulă”, a mai scris JO pe Instagram.

Și, pentru că o cheamă Ioana, cântăreața a primit foarte multe mesaje de „La mulți ani” cu ocazia Sfântului Ioan, astfel că pe story s-a filmat în timp ce le mulțumea tuturor fanilor care s-au gândit la ea.

„Cred că e anul în care am primit cele mai multe mesaje frumoase de Sfântul Ion. Vă mulțumesc din suflet. Suntem într-un loc superb. Voiam să vă mulțumesc pentru toate mesajele, sunteți foarte drăguți”, a spus JO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE