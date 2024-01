Anul 2024 a venit cu o schimbare majoră pentru Radu Ștefan Bănică, băiatul cel mare al lui Ștefan Bănică jr și al Cameliei Constantinescu. Tânărul, care e și actor, dar și cântăreț, a părăsit apartamentul vechi în care stătea și s-a mutat într-o nouă locuință, pe care acum o renovează.

Și-a strâns toate lucrurile din vechea locuință și o ia de la capăt în noul apartament, care nu e pe placul lui. Pereții de culoare aprinsă l-au deranjat, așa că și-a cumpărat vopsea și a început să îi picteze singur în alb. A crezut că poate face totul singur, dar s-a înșelat.

Mai mulți prieteni i-au sărit în ajutor lui Radu Ștefan Bănică, dar și Violeta Bănică, sora lui vitregă. Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică jr își ajută fratele la amenajare, împreună s-au și filmat în noul lui apartament, la renovare.

„Bine pe construcții”, a scris Radu Ștefan Bănică în dreptul clipului postat pe Instagram, în care apare și Violeta. Văzându-i în această ipostază împreună, fanii au reacționat la imaginile cu cei doi.

„Scoateți și ambalajul de la trafalet dacă tot sunteți pe treabă. Spor!”, „Pentru zugrăvit și chituit nu ezitați să ne contactați”, „Amândoi frații sunteți superbi”, „Adevărați constructori” sunt câteva dintre reacțiile de la videoclipul încărcat pe internet, conform wowbiz.ro.

Decizia luată de Radu Ștefan Bănică la scurt timp după ce a început renovarea apartamentului

Deși la început și-a dorit să facă totul de unul singur în ceea ce privește această mutare, Radu Ștefan Bănică a precizat că se simte nevoit să ceară ajutor. „Nu e ușor să te muți, dar sunt deja în proces de mutare de la începutul anului și am zis că vreau să fac totul de unul singur, ceea ce în mare parte am și făcut, însă cred că o să apelez și la niște ajutor. E foarte, foarte greu, adică chiar e un efort, dar o să merite la sfârșit și o să fie totul bine.”, a zis el ieri, pe Instagram.

Cum a devenit Radu Ștefan Bănică actor

Radu Ștefan Bănică a mărturisit în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu că în copilărie, el nu își dorea să devină actor, ci voia să fie cântăreț, să urce pe cele mai mari scene. Auzind acestea, tatăl lui a intervenit și l-a redirecționat spre actorie. „Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby.

Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc la cursuri de teatru, studiez și fac și hobbyul, muzica. Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și, culmea, abia la 18 ani am cântat cu vocea. Am făcut pian 10 ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac și o groază să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac.

Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare”, a declarat Radu Ștefan Bănică în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

„El e pus pe treabă, e foarte profi. Nu mă lua ca fiul lui, ci ca pe un coleg”

Tânărul a și povestit cum a fost prima experiență pe scenă, alături de tatăl său, când au cântat împreună. Totul s-a întâmplat la Sala Palatului din București, la unul dintre concertele de Crăciun. „Mi-am dat seama că hopa… de acum ar cam trebui să fiu atent. Eu mereu am fost atent, în primul rând din respect față de familia mea, de numele pe care îl port. N-am avut nicio abatere, mereu am avut grijă. (…)

Prima dată când am cântat cu tata a fost la Sala Palatului. Aici e foarte amuzantă povestea, pentru că el a vrut să îl acompaniez cu pianul. Mi-a luat mult curaj să îi zic dacă n-ar vrea să cântăm. Mi-a zis bine, hai, cântă. El e pus pe treabă, e foarte profi.

Nu mă lua ca fiul lui, ci ca pe un coleg. Nu mai am teama că dacă se implică, există comentarii, pentru că ele există mereu, o să spună că m-a băgat, că m-a scos, dar eu îi spuneam abia după ce luam castingul”, a mai mărturisit Radu Ștefan Bănică.

