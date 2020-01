De Livia Lixandru,

Irina Rimes va susține primul ei concert din 2020, la numai 11 zile de când problemele ginecologice au dus-o pe mâna medicilor, potrivi Spynews.

Fanii au încurajat-o și i-au transmis zeci de mesaje. „Să nu uiți că noi ,fanii tăi, suntem mereu aproape de tine și ne bucurăm alături de tine”, “Un an nou cu bine și multe realizări, Iri. Credința vindecă. Sănătate și putere de muncă. You are not alone (n.r.: Tu nu ești singură)!”, “Cum te simți, ești bine dragă Irinuța?!?”, “Multă sănătate și la mulți ani! Dar aș dori să ne și răspunzi la mesaje”, au fost câteva dintre mesajele postate de fani.

Nu a mai putut urca pe scenă în noaptea de Revelion

Irina Rimes a ajuns la spital înainte de Revelion. Artista și-a anunțat fanii pe Facebook despre problemele ei de sănătate.

“Bună dimineața, dragii mei. Bine, mai puțin bună pentru mine. Eu, care m-am trezit la spital, internată. Fac acest video ca să spun că-mi tare nespus de rău să anunț că programul meu din seara asta de la Iași se anulează.

Am fost internată aseară în spital, cu o problemă gravă de sănătate. Medicii nu mă lasă să plec acasă, pentru că am hemoragie internă. În câteva, probabil în două sau trei ore intru în operație. Să-mi țineți pumnii și vreau încă o dată să spun că-mi pare extrem de rău că nu sunt acolo în noaptea de Revelion”, le-a transmis atunci Irina Rimes fanilor ei.