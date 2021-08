Irinel Columbeanu, noi detalii despre Monica Gabor și Mr. Pink. „Nu cred că ar fi bine să o spun”

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presă sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar.

Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat să nu deschid acest subiecte.

Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și să știți că cel mai mare lux este să spui adevărul. Când am spus că e bine, credeți-mă că e foarte bine.

Mie nu mi place să mă bag în ciorba altuia. Prefer să mă fac dispărut atunci când sunt căutat”, a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit Spynews.

„Am fost tratat cu respect, nici mai mult, nici mai puțin. Totul a decurs foarte bine, mai bine decât mă așteptam.

Ce am avut de transmis am spus. Monica este o femeie deșteaptă, dar și el. Consider că din ce este acum între ei o să se nască un progres”, a mai mărturisit Irinel Columbeanu în direct la Antena Stars.

Citeşte şi:

Primarul Negoiță, dezvăluire involuntară înainte de tragedie: „Ne-am obișnuit să facem lucrări pe zone pe care nu le administrăm”

„Vânzarea unui copil nu constituie în România infracțiune”, spune Curtea de Apel Cluj

Oamenii puși de Guvernul Cîțu să vegheze Transelectrica nu se pricep la energie, dar sunt bine conectați politic

PARTENERI - GSP.RO „Am DIVORȚAT, dar am hotărât să nu știe nimeni!” » Anamaria Prodan a scăpat declarațiile care înconjoară România!

Playtech.ro BOMBĂ! Ce a făcut Mr. Pink imediat după ce s-a despărțit de Monica Gabor. Ce detalii am aflat: ”Mi-a promis” EXCLUSIV

Observatornews.ro Momentul în care tânărul cu trotineta este lovit mortal de o maşină, după ce motociclistul îi dă cu casca în cap - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 5 august 2021. Berbecii au parte de o zi interesantă, cu multe momente deschise către nou

Știrileprotv.ro Tragedie pe o autostradă. Zece oameni au murit, iar 20 au fost răniţi, după ce camioneta în care se aflau s-a răsturnat

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Câștigă și tu un bilet la UNTOLD. Extragere va avea loc vineri, 6 august! Succes!