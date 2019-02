Una dintre cele mai controversate ispite de la „Insula Iubirii” a luat o decizie radicală, după ce în urmă cu doar câteva luni, un tatuaj aproape că i-a distrus pielea.

„Primul tatuaj îl am de opt ani. S-a decolorat. Am zis să vreau să fie culorile vii. A fost povestea asta cu tatuajul vechi, tatuajul greşit, l-am reparat. Arată destul de bine, iar culorile sunt mai intense, iar ăsta e decolorat. Se vede. Pielea se regenerează. Putea să arate perfect. Unde e negru se vede că a fost maltratată. Nu se simte. Nu am nicio problemă, doar vizual. Mă uitam, m-am hotărât să îmi fac pe gât. Sunt nebună după tatuajele de pe gât. Tot gâtul permanent o să îmi fac. Aş vrea şi pe coapsă, nu ştiu sigur”, a spus Maria Ilioiu la Antena Stars.

Maria Ilioiu, ispita de la „Insula Iubirii” este o împătimită a tatuajelor, însă ultimul desen de pe mână, realizat în toamna anului trecut, i-a dat bătăi de cap. Roșcata a postat pe contul său de Instagram o poză cu tatuajul făcut, care i-a creat mari probleme. Ispita a fost disperată și a cerut ajutorul prietenilor virtuali.

