Cei doi au o căsnicie frumoasă, însă uneori au întâmpinat și momente mai dificile în relație, după cum a recunoscut acum cântărețul. Jorge spune că i se pare normal să ceară ajutor specializat atunci când are nevoie, chiar recent a ajuns la psiholog. „Nu am fost la un pas de despărțire, noi chiar ne-am despărțit de câteva ori.

Am ajuns la consiliere, am ajuns la psiholog și separat ,și împreună. Da, și e normal să facem asta, chiar și după am mai fost și recent am fost, lucrăm în continuare, amândoi avem psiholog pentru că vrem să devenim mai buni”, a spus Jorge pentru impact.ro.

Nu doar pentru relația de cuplu a cerut ajutor specializat, ci și pentu el, pentru dezvoltarea sa atât pe plan profesional, cât și personal. „Îmi doresc să fiu un om mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun, un artist mai bun, un antreprenor mai bun și am nevoie de ajutor, pentru că avem resurse interioare și poți să îți iei informații de peste tot, însă e nevoie de exercițiu și să te centrezi, să ai un îndrumător, unde să te duci și să îți găsești forța interioară din nou.

Am descoperit la 40 de ani o traumă din copilărie de care eu uitasem, pur și simplu mi-am adus aminte de lucrul acela, am oprit mașina, îmi venea să vărs. E ceva personal, nu pot să dau detalii despre treaba asta. Mă gândeam: uite, vezi, lucrăm, mergem, facem sesiuni o dată pe lună sau de două ori pe lună, pentru că e nevoie să lași un pic de timp să lucreze.

Dacă faci a la longue e ok, e ok să faci o dată la două săptămâni sau chiar o dată pe lună. Ne-am salvat mariajul datorită nouă, un psiholog poate să te ajute, poate să te asculte, poate să îți pună întrebări ca să îți găsești răspunsurile, dar dacă tu nu vrei, niciun psiholog nu poate te ajute”, a mai dezvăluit el.

Cum a început povestea de dragoste dintre Jorge și Ramona

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Jorge a dezvăluit că relația lui cu Ramona, care e cu 10 ani mai mare decât el, a început cu pași mici, iar ei s-au cunoscut la teatru. „Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în «Romeo și Julieta», iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea.

Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri, și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună.

Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi. Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile”, a spus acesta.

George Papagheorghe, cunoscut cu numele de scenă de Jorge, este tatăl a trei copii: Karina, David și Ilinca. Karina este fiica acestuia din căsnicia cu Alina Laufer, David este băiețelul cântărețului cu actuala soție, Ramona Prodea, iar Ilinca este fiica soției dintr-o relație anterioară.

