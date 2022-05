Kamara și fostul concurent de la Exatlon, Iulian Pîtea, s-au luptat în cușca MMA în cadrul Galei RXF, care a avut loc pe 10 mai. Finalul a fost unul favorabil pentru cântăreț, însă cea mai mare bucurie a fost că a primit sponsorizarea pentru tratamentul fiul său. Pentru următorii 5 ani, Leon are tratamentul asigurat.

Iulian Pîtea a făcut un gest impresionant pentru fiul adversarului său și a decis să-i doneze micuțului onorariul său.

„Nu am luat niciun pumn, am reușit să eschivez la toate loviturile. Am fost atins, o dată, la cap. Dar aș fi luat și o sută de pumni, și un milion, nu ar mai fi contat câți erau, i-aș fi luat cu plăcere de la Iulian Pîtea pentru Leon”, a spus Kamara pentru Fanatik.

Cântărețul a fost foarte fericit când a fost anunțat de către sponsori că va primi 10.000 de euro timp de 5 ani pentru tratamentul lui Leon. Fiul lui Kamara are 8 ani și a trecut prin numeroase intervenții.

„Am primit tratamentul pe cinci ani din partea sponsorilor. Mi-au zis că plătesc câte 10.000 de euro, timp de cinci ani, pentru tratamentul lui Leon”, a spus fericit Kamara.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Nu am făcut niciodată un calcul cu privire la cât costă întreținerea lui Leon”

Toți banii pe care i-a câștigat de-a lungul carierei sale i-a investit în sănătatea fiului. Artistul nu a făcut niciodată un calcul pentru sumele cheltuite, însă singura lui dorință este ca băiețelul său să fie bine.

„Au fost ani foarte grei. Am mai avut câteva resurse, economii, dar de-a lungul pandemiei economiile s-au epuizat toate. (…) Nu am făcut niciodată un calcul cu privire la cât costă întreținerea lui Leon. Nu contează cât costă, nu m-am gândit, dar pot să spun că nu este deloc puțin”, spunea Kamara înainte de gala în care a luptat împotriva lui Iulian Pîtea.

GSP.RO Gestul care adâncește misterul despre Putin. Știrea face înconjurul lumii

Playtech.ro Veste bombă! Cu cine s-ar iubi nora lui Liviu Dragnea. Bărbatul este ... HALUCINANT!

Observatornews.ro Tatăl din Bacău care şi-a înecat copiii, găsit din greşeală de un voluntar. Cum a fost găsit chiar în locul în care i-a ucis pe micuţi

HOROSCOP Horoscop 12 mai 2022. Scorpionii au impresia că puterea lor vine de la felul în care reușesc să vadă dincolo de cuvinte

Știrileprotv.ro Ucraina, acuzații fără precedent la adresa Occidentului. Kievul, nemulțumit

Orangesport.ro Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău