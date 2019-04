Larisa e optimistă că recuperarea o va ajuta să revină în toamnă la concursuri. „La tendonul ahilian am trei operații, imediat după mondialul din 2017 am făcut două aici, în România, și nu au fost reușite. După 7 luni de recuperare, am realizat că tendonul meu nu este OK și atunci am luat decizia, cu doamna Mariana și domnul Bellu, să merg la Viena, să mă operez acolo. Acum mă simt bine, sunt încrezătoare și sper ca în toamnă, la Mondiale, să pot să fac tot ceea ce îmi propun”, ne-a mărturisit gimnasta.

Acum, Larisa se antrenează atât cât i s-a dat voie, dar mare parte a timpului e dedicată tratamentelor și recuperării. „Acum este o perioadă destul de încărcată. Merg la Viena, pentru că am vrut să fiu sigură că totul este în regulă. Am aflat că sunt niște mici probleme, pe care sigur o să le rezolv, medicul mi-a confirmat că e normal să se întâmple acest lucru. În paralel, am făcut o infiltrație cu plasmă, care mă ajută la regenerarea tendonului, am făcut și magnetoterapie. Peste o săptămână o să merg să fac un RMN, să văd dacă este totul în regulă, sper din suflet să fie totul OK. Până acum, am făcut antrenamentele mai ușor pe picior”, a mai spus, pentru Libertatea, Larisa Iordache.

La 15 ani, de ziua mamai ei, a vrut să renunțe la gimnastică

Miniona sportivă (are 1,50 m) face gimnastică de 17 ani și jumătate! Spune că-i datorează mamei sale tot ce a obținut în cariera sportivă: „Mereu m-a încurajat și a știut cum să fie lângă mine. Mama mea a investit foarte mult timp, răbdare, tot ce a ținut de ea a investit în mine. Fără ea, nu ajungeam la nivelul la care am ajuns! Mi-a dat un exemplu foarte bun și e posibil ca și eu, când o să fiu părinte, să fiu la fel de luptătoare ca ea”, ne-a spus Larisa.

Sportiva de 22 de ani ne-a vorbit și despre momentul în care a fost la un pas să renunțe la gimnastică. „La 15 ani, fix de ziua mamei, am sunat-o și i-am zis că vreau să vină să mă ia acasă. Eram la Deva, țin minte că acolo nu mi-a plăcut mai deloc. Și toată ziua, de ziua ei, a plâns că nu știa cum să mă facă să nu renunț la munca pe care am depus-o în ultimii ani. Mi-a dat un telefon seara și mi-a zis: «Larisa, tu trebuie să te gândești că România are nevoie de tine!». Și imediat mi s-a schimbat totul, a doua zi, când m-am trezit, am zis: OK, gata, eu asta sunt de azi înainte, trebuie să fiu o luptătoare, să lupt în continuare. Și așa a fost. Am renunțat la a renunța”, a precizat Larisa Iordache.

Citeste si:

Leo Iorga a primit vești bune, după două luni de tratament în Germania! Tumorile s-au micșorat și poate fi operat!

Citește mai multe despre Larisa Iordache pe Libertatea.