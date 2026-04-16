După ce de-a lungul anilor a avut mai multe probleme de sănătate, iată că acum, după ce zilele trecute a fost operat în Polonia, Leon a reușit să facă primii pași. Asta datorită celor patru ore de antrenament zilnic, timp de șapte zile, după cum a dezvăluit Kamara pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Primii pași ai lui Leon după operația din Polonia. Antrenamentele nu sunt ușoare, vin cu lacrimi și durere, dar și cu multă voința. După șapte zile de muncă intensă, câte patru ore pe zi, Leon pășește mai ferm și cu încredere. Drumul e lung pentru marele campion, dar cu credință în Bunul Dumnezeu

vom duce misiunea mai departe, până la independența totală de mișcare a lui Leon.

Mulțumim mult tuturor celor care ne-au susținut și ne susțin în continuare pentru a îndeplini această misiune. Fiecare pas al lui Leon e și al vostru”, a scris Kamara Ghedi în dreptul unui clip video în care artistul apare alături de Leon, care merge susținut.

În urmă cu aproximativ 11 ani, la scurt timp de la naștere, Leon a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, o gravă problemă de sănătate. Iar de atunci, Kamara Ghedi și Oana Hănțoiu au fost nevoiți să vadă cum fiul lor este supus mai multor intervenții chirurgicale.

Cât timp s-a aflat în Polonia, Leon i-a avut alături pe ambii lui părinți, iar aceștia au dezvăluit că a fost vorba despre o operație la nivelul genunchilor, care îl va ajuta pe băiat să stea drept.

Mai mult decât atât, se pare că fiul lui Kamara Ghedi și al actriței Oana Hănțoiu va mai avea nevoie de operații la mușchii aductori și la glezne, iar atunci recuperarea va dura mai mult.