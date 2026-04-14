Despărțirea dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, anunțată în 2020 într-un mod calm și aparent lipsit de tensiuni, a căpătat în timp o turnură neașteptată. Deși la momentul respectiv părea că cei doi au încheiat relația într-un mod matur, realitatea actuală arată că lucrurile nu sunt atât de simple.

De la despărțire liniștită la dispută juridică

La momentul separării, Răzvan Simion declara că îi oferă libertatea fostei partenere, lăsând impresia unei despărțiri fără conflicte. Între timp însă, situația s-a schimbat radical, iar cei doi au ajuns în fața instanței.

Conflictul are la bază aspecte financiare și contractuale, apărute în urma colaborării profesionale din perioada în care formau un cuplu. Lidia Buble a deschis un proces împotriva fostului partener, dar și împotriva firmei acestuia, „Vânătorii de Zmeie SRL”. Artista solicită clarificări legate de modul în care ar fi fost gestionate contractele sale începând cu anul 2017.

Ce îi reproșează Lidia Buble

Pentru a lămuri situația, aceasta a cerut realizarea unei expertize contabile, care să stabilească exact sumele încasate de firmă din activitatea ei artistică.

„Reclamanta (n.r. – Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. – Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câțiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate, pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziție de către pârâtul persoană fizică.

Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music, pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi atunci pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99%. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie”, susține avocatul cântăreței, potrivit cancan.ro.

Răzvan Simion respinge acuzațiile

De cealaltă parte, Răzvan Simion neagă acuzațiile și susține că, în realitate, colaborările artistei ar fi fost derulate prin firma acesteia. El afirmă că nu există o evidență detaliată pentru fiecare proiect în parte, ci doar centralizări generale ale cheltuielilor, ceea ce complică stabilirea exactă a situației financiare.

„Pârâţii (n.r. – Răzvan Simion și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL) prin avocat, precizează că aşa cum a arătat şi prin întâmpinare contractele încheiate cu Cafe #######, Disney şi H&M, s-au derulat de reclamantă prin intermediul firmei acesteia ##### ##### ### SRL, aceasta încasând sumele de bani în mod direct. Depun la dosar anexe ale contractelor de coproductie nr. 11711 din data de 02.10.2017, pe care susţine că le-a obţinut din contabilitatea pârâtei. Acelaşi contract cu acelaşi număr este depus şi de către reclamantă, cu semnătura părţilor contractante, dar fără anexe, anexele lipsă privesc acest contract de coproducţie, iar de la Cat Music doreşte să obţină contractul semnat de ambele părţi pe care îl deţine doar într-un format world, pe care reclamant l-a depus fără anexe, eventual până la clarificarea situaţiei acestui contract, instanţa poate să solicite prin intermediul unei adrese transmiterea acestuia integral printr-o adresă”.

Mai mult, Răzvan a invocat și cheltuieli importante, inclusiv facturi de telefonie mobilă de ordinul miilor de euro, despre care susține că ar fi fost generate de convorbirile în străinătate ale Lidiei Buble și care, în opinia lui, trebuie incluse în calculul final al sumelor din dosar.

„Reprezentantul pârâților, având cuvântul în replică, menționează că nu există o fișă de calcul pe fiecare producție artistică, fiind făcut un calcul și o centralizare a cheltuielilor. Mai arată că există pe aceste facturi justificative numele reclamantei deci, se pot lua în considerare și acestea.

La interpelarea Tribunalului arată că nu se referă doar la cele depuse la acest termen ci și la cheltuieli cu telefonia mobilă spre exemplu  (facturi de 5.000 de euro pentru convorbiri în  străinătate, efectuate de reclamantă). Precizează că față de cuantumul acestor cheltuieli trebuie ținut cont de acestea”, a explicat în fața instanței avocatul prezentatorului.

Dosarul este încă în desfășurare, iar instanța a dispus efectuarea unei expertize contabile care ar urma să aducă mai multă claritate asupra situației. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 8 septembrie 2026.

Între timp, Răzvan Simion a solicitat secretizarea dosarului, invocând protejarea vieții private. Cu toate acestea, informațiile care o privesc pe Lidia Buble au rămas publice pe portalul instanței.

