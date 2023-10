Liviu Teodorescu a postat și primele imagini de la marele eveniment din viața lor. El a ales să poarte o ținută casual, iar tânăra mămică a îmbrăcat o rochie albastră, cu care a făcut furori.

Iulia arată minunat la mai bine de trei luni de când a devenit pentru prima dată mamă. Are o siluetă impecabilă, iar ținuta de la botezul fiicei sale a atras atenția tuturor.

„Asta e cea mai emoționantă zi din viața mea. Credeam că nunta a fost, dar m-am înșelat. Nunta a fost doar un pretext pentru ce se întâmplă azi. Ecaterina, TE IUBESC, fetița mea”, a fost mesajul transmis de artist, pe Instagram.

Liviu Teodorescu și Iulia au devenit părinți în luna iulie a acestui an. „Sunt un pic obosit, dar foarte fericit. (…) E greu de pus în cuvinte ce am simțit. Am simțit fix ce mi-au spus toți tații și mamele că au simțit atunci când și-au văzut copiii prima oară. Am simțit o bucurie enormă și o ușurare fantastică, pentru că e lângă mine. Prima noapte a fost foarte ușor. Mănâncă, doarme, o schimbăm. Nu plânge degeaba. Și de la maternitate toate asistentele ne-au spus că este foarte cuminte”, spunea cântărețul, la Antena Stars.