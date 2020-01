De Denisa Macovei,

Liviu Vârciu se afla, până acum, într-un impas financiar, întrucât toți banii pe care i-a câștigat de pe urma ultimelor proiecte au fost cheltuiți pentru producția filmului „Zăpadă, ceai și dragoste”, unde deține și rolul principal, nu doar pe cel de producător. Dar iată că soarele a ieșit și pe strada lui, odată cu noua emisiune care i s-a oferit la Antena 1 și unde a reușit să obțină un salariu bun: 7.000 de euro lunar. Deși este un salariu mai mic decât primesc prezentatoarele deja titrate pe acest tip de show – Andreea Mantea sau Gabriela Cristea – suma nu este deloc una de neglijat. Cu 7.000 de euro pe lună, Vârciu speră să se repună pe picioare și se roagă ca show-ul lui să aibă audiență, căci, conform surselor noastre, producătorii l-au asigurat că dacă face cifre bune, sunt mari șanse să-i mărească onorariul.

“Cine poate mai bine decât mine să aibă ochiul atât de bine format încât să poată spune cine cu cine se potrivește? Și asta pentru că am trăit ceva la viața mea și toată experiența pe care am acumulat-o o s-o pot folosi la această emisiune. Mă bucur că o să pot cupla oameni, la «Rămân cu tine», că o să-i pot face astfel fericiți”, spune Vârciu.

