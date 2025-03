Cu toate că niciunul dintre ei nu a specificat vreodată adevărata sumă de bani împrumutată de Nea Mărin către Liviu Vârciu sau dacă a fost sau nu achitată toată datoria, celor doi le place să glumească mereu asupra acestui subiect. Dovadă că, la avantpremiera filmului „Zăpadă, Ceai și Dragoste…și Noroc”, produs de Liviu Vârciu, Nea Mărin a venit cu gândul de a-și recupera investițiile. „Am venit să-mi iau investiția pentru că eu sper ca ce am investit să recuperăm. Poate de 10 ori mai mult. Eu sper tot timpul, că așa am sperat de când l-am cunoscut și uite ce mare a ajuns”, a povestit pentru Libertatea Nea Mărin, care precizează faptul că se bazează, ca la un moment dat, Liviu Vârciu să-i întoarcă favorul. „Faptul că eu sunt ca și tatăl lui, el are nevoie de mine acum. Probabil că o să vină vremea când o să am și eu nevoie de el. Chiar mi-a zis că el o să aibă grijă de mine la bătrânețe, mă plimbă cu scaunul cu rotile, mă ține la el acasă. Sper să nu ajung acolo. Știi ce mi-a zis? Că la bătrânețe, când mi-o fi sete, vine cu cana de apă, o ține spre mine și când întind mâna el o trage înapoi”.

Liviu Vârciu speră să fie trecut în testamentul lui Nea Mărin

Până la ziua în care Nea Mărin va avea nevoie de ajutorul lui Vârciu vor trece mulți ani, așa că actorul încearcă să profite la maximum. Mai mult, chiar vrea să pună mâna și pe agoniseala de-o viață a celebrului dansator.

„El are o glumă cu fetele mele. Tot le spune să facă acum testamentul și toate actele cât sunt în viață, că după aceea le ia tot”, ne-a povestit amuzant prezentatorul emisiunii „Poftiți pe la noi”.

Din fericire, Nea Mărin ține la glume, cu atât mai mult la cele făcute de Vârciu, căci, în cei 16 ani de prietenie, au trecut împreună prin toate stările. „Între noi s-a petrecut un lucru extraordinar. De la prima noastră întâlnire, din 2009, că așa ne-am cunoscut, s-a întâmplat chimia asta între noi și de ani de zile suntem împreună. Nu știam de el, dar cum e vorba aia, „ai grijă ce îți dorești că se poate întâmpla”. Am văzut o dată un videoclip de-a lor cu mașina aia glabenă, decapotabilă și mi-a plăcut de el, frumușel așa cum era, și am zis că dacă l-aș întâlni cred că aș face treabă. Uite că l-am întâlnit și din prima s-a întâmplat chimia asta între noi, pentru că el tot timpul mă mințea, iar eu nu suport omul care minte. De acolo a început totul. El e șmecher, dar i-am zis că o fi el șmecher, dar eu sunt tatăl șmecherilor”.

Profitând de faptul că Nea Mărin îl vede ca pe fiul pe care nu l-a avut niciodată, Liviu Vârciu se comportă ca atare și încearcă să profite cât poate. Nu îi iese chiar de fiecare dată. Dacă în prima parte a filmului „Zăpadă, Ceai și Dragoste” l-a convins pe Nea Mărin să filmeze probono, pentru continuarea lungmetrajului negocierile au fost altele. „În primul film am jucat, am fost cerșetor, dar în al doilea film i-am zis că dacă mă mai vrea, trebuie să mă plătească. Nu m-a plătit niciodată, tot timpul îmi cere, că asta este”, a mai completat Nea Mărin pentru Libertatea.

