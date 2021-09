Vedeta și-a îngrijorat fanii, după ce duminică s-a fotografiat în ambulanță și a fost transportată la spital unde a primit îngrijiri medicale. Loredana Groza nu a mai spus nimic de atunci despre starea sa de sănătate, însă astăzi a ținut să anunțe pe toată lumea că se simte mult mai bine.

Pe una dintre rețelele de socializare, jurata de la „X Factor” a postat un mesaj în care explică ce i s-a întâmplat. Loredana Groza a mărturisit că a avut o perioadă încărcată, iar corpul său a cedat. Cel mai probabil, artista va avea nevoie de o perioadă de pauză în care va trebui să se recupereze pentru a putea urca din nou pe scenă și a participa la filmări.

„Dragii mei,

Vă mulțumesc pentru mesaje și grijă! Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări, fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și îți atrage atenția că are nevoie de o pauză. Din fericire, sunt mult mai bine acum! Be safe! All my love to yall! ”, a fost mesajul transmis de Loredana Groza.

Fanii vedetei i-au transmis toate gândurile bune și i-au urat multă sănătate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Loredana Groza a avut nevoie de îngrijiri medicale

Duminică, 19 septembrie, după ora prânzului, Loredana Groza a încărcat pe rețelele de socializare cu fotografie cu ea, într-o ambulanță. Celebra artistă stătea întinsă pe targă, iar un asistent medical era alături de ea.

„Mă simt mai bine. Mulțumesc pentru tot sprijinul vostru. Cu toată dragostea și recunoștința, Loredana”, a transmis vedeta la momentul respectiv.



Citeşte şi:

Decizia radicală luată de Ionuț Dolănescu, în plină pandemie. „Îmi iau soţia şi copiii şi mă întorc în Statele Unite”

Când se întoarce Adela Popescu la „Vorbește lumea”, după ce s-a infectat cu COVID-19. Anunțul făcut de Cosmina Păsărin

Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, despre relația cu părinții săi: „Figura paternă a lipsit din viața mea din cauza distanței”

PARTENERI - GSP.RO Ce spune despre România un japonez care s-a mutat din 2007 aici. A remarcat un mare defect la români

Playtech.ro Carmen Tănase rupe tăcerea despre motivul pentru care refuză testarea și vaccinarea anti-Covid-19: „Niște minciuni care...

Observatornews.ro Tânără din Caracal, răpită de pe stradă. Luată cu forța și urcată în mașină, la Dobrosloveni, a fost salvată după o acțiune în forță a poliției

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2021. Balanțele sunt motivate să facă tot ce trebuie pentru a schimba anumite aspecte ale vieții lor

Știrileprotv.ro Președintele care s-a autoproclamat „cel mai cool dictator din lume” și a adoptat bitcoin ca monedă oficială

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Ce trebuie să știi despre programul Act for Good