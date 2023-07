Pe Facebook, acolo unde are peste un milion de urmăritori, Loredana Groza a distribuit o poză cu ea realizată în cadrul unei ședințe foto. Artista apare îmbrăcată din cap până în picioare în roz, are o rochie transparentă în zona bustului și plină de pene în partea de jos, iar în picioare poartă șoșete roz și o pereche de pantofi cu toc.

Loredana Groza, inspirată de păpușa Barbie

„She a Barbie b***… You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation”, a fost mesajul postat de Loredana Groza în dreptul fotografiei, mesaj inspirat din celebra melodie „Barbie Girl”.

Văzând-o îmbrăcată din cap până în picioare în roz, fanii Loredanei Groza au reacționat. „Ești superbă, o adevărată diva frumoasă și celebra admirabil de frumoasă. Te felicit, frumoasa României. Ești adevărata valoare”, „Absolut superbă !!!!!!”, „O zi faină, în ciuda vârstei ai niște copane nemaipomenite!”, sunt câteva dintre comentariile la poza Loredanei Groza.

Nu doar în ceea ce privește mesajul pozei s-a inspirat de la păpușa Barbie, ci și în ceea ce privește ținuta. Loredana Groza a reinterpretat rochiile cu care păpușa era îmbrăcată, majoritatea în diferite nuanțe de roz.

Filmul Barbie e în trend acum

„Barbie” este un film de comedie fantasy lansat acum, în 2023, și regizat de Greta Gerwig, care l-a scris împreună cu Noah Baumbach. Bazat pe păpușile de modă Barbie de Mattel, acesta este primul film cu celebra păpușă, după filme de televiziune animate.

Scenariul a fost scris de Greta Gerwig, împreună cu Noah Bambach, care are, la rândul său, tot trei nominalizări la Oscar – pentru „Marriage Story” și „The Squid and the Whale”. Cei doi au colaborat anterior la scenariile pentru filmele Frances Ha şi Mistress America.

Din distribuţia plină de vedete mai fac parte Ryan Gosling în rolul lui Ken, precum şi Will Ferrell, Issa Rae, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera, America Ferrera, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Rhea Perlman şi Kingsley Ben-Adir.

Margot Robbie, „Barbie de pe covorul roz”

Barbie nu este doar o păpușă, ci și o muză. Pe parcursul turneului de presă al filmului „Barbie”, care a fost lansat în cinema pe 21 iulie, Margot Robbie, actrița care interpretează păpușa, a recreat ținutele acesteia și a apărut pe covoarele roșii – de fapt, roz – de la Seul la Mexico City, în ținute inspirate de la păpușile Barbie de odinioară, de la Barbie Day-to-Night la Barbie Earring Magic și nu numai.

Actrița a început să lucreze anul acesta cu stilistul Andrew Mukamal, care a ajutat-o cu ținutele sale pentru turneu. „Găsim ținute Barbie din deceniile trecute și le facem cu adevărat pentru marii fani Barbie de acolo, oameni care chiar colecționează acele Barbie. Sperăm să îi entuziasmăm”, a declarat Robbie la premiera mondială a filmului Barbie din Los Angeles. „Asociem ținutele Barbie cu designeri grozavi”.

Branduri de top care au transformat ținutele păpușii Barbie în ținute adevărate pentru Margot Robbie sunt Hervé Léger, Versace și Valentino.

