Juratul de la „X Factor” a plecat în Londra, acolo unde a susținut un concert. Evenimentul a ieșit așa cum și-au dorit organizatorii, iar artista s-a bucurat să fie din nou pe scenă, să încânte publicul cu vocea ei. După ce s-a terminat spectacolul, Loredana Groza a mers să petreacă într-un club din Londra.

Vedeta, în vârstă de 51 de ani, arată mai bine ca niciodată și se simte extraordinar în această perioadă a vieții sale. Loredana Groza a mers alături de Ema Uta, make-up artistul ei, într-un club, unde s-au distrat ore în șir. Înainte de a începe dansul, cântăreața s-a răsfățat cu câteva prăjituri delicioase.

Pentru ieșirea în club, Loredana Groza a optat pentru un costum negru, din latex. Când s-a mai încălzit, artista a renunțat la sacou și a rămas într-o bluză mulată cu un decolteu generos.

„Nu am nicio operație estetică”

De o bună perioadă, Loredana Groza e criticată pe rețelele de socializare de fani că a exagerat cu operațiile estetice. Într-un interviu, cântăreața le-a dat peste nas, a spus că nu e operată.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor”, a povestit Loredana la Antena 1.



