În ediția din 8 octombrie, Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați de la Asia Express 2025. Insigna roșie din cufăr a decis eliminarea. Anda Adam și Joseph au ocupat primul loc la cursa pentru ultima șansă. Emil Rengle și Alejandro Fernández au terminat pe locul doi. Astfel, Serghei Mizil și Mara Bănică au fost eliminați.

Cui a mulțumit Mara Bănică

Pe Facebook, Mara Bănică a transmis un mesaj după eliminare. „Că e cea mai spectaculoasă producție de televiziune din România, nu cred că se îndoiește cineva. 😍 Eu am mers până la jumătate, cum am putut mai bine în condițiile date.

Nu m-am plâns, apoi m-am plâns, am tras, am vorbit până am răgușit, am fost atentă, am fost nervoasă, m-am bucurat, uneori neatentă, am râs, am plâns, m-am necăjit… ca-n viață! Cred că am avut toate trăirile posibile! Una peste alta, vorba unui prieten, în viață ne învățăm lecțiile.

Asia a fost una dintre învățături, vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine în această călătorie! Mona, Diana, Irina, Robert, Khuti, Dan, Alexandra, Luigi și tuturor din echipă, un mare mulțumesc ! Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express! 🤗”.

Și Serghei Mizil, pe contul lui oficial, a avut un mesaj: „Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal 🫶🏽 Să fie veselie”.

Ce neînțelegeri au avut Mara Bănică și Serghei Mizil

După ce un conflict aprins a izbucnit între Anda Adam și Mara Bănică, Serghei Mizil a intervenit și a făcut declarații incendiare despre colega sa de echipă.

El i-a luat apărarea Andei Adam și a susținut că artista a descris-o perfect pe jurnalistă, pe care o acuză că avea un comportament total diferit în fața camerelor de filmat.

„Scandalul a pornit pentru că într-un fel aveau cam același comportament. Pe Bănică a caracterizat-o perfect Anda. Exact așa este și ce mă oftica… dacă ați putea să vedeți comportamentul ei în afara camerei, uitătura, în ce stare de nervi m-a adus și cum m-a adus. Să vedeți râca, intriga pe care le-a făcut cu absolut toată lumea. Și când apărea în fața camerei era o schimbare de 180 de grade. Turba, înjura, dar avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie.

Nu poți să îți explice un om același lucru timp de o lună și jumătate, să faci invers și să dai vrăjeala aia la televizor că te fura competiția. Ce să o fure competiția? Că mă apucă nervii. Ea nu accepta nimic de la nimeni, ea se crede foarte inteligentă. Nu e. Eu spuneam că văd ceva și ea spunea că nu vede, numai să arate la cameră că ea e cea care vede totul și că eu sunt nimic”, a povestit Serghei Mizil pe canalul său de YouTube.

Serghei Mizil a mărturisit că inclusiv oamenii din staff l-au sfătuit să meargă alături de altcineva. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit că Mara Bănică ar fi provocat tensiuni și între ceilalți participanți, încercând să întoarcă oamenii unii împotriva celorlalți. Mai mult, a afirmat că jurnalista își schimba radical comportamentul atunci când camerele nu erau pornite, lucru care l-a adus „într-o stare de nervi de neimaginat”.

