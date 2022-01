Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România. Artista are spectacole și peste Ocean, acolo unde se află de ceva vreme. În timpul liber, Maria Dragomiroiu merge la plajă, unde se relaxează alături de prietenii săi.

Pe una dintre rețelele de socializare, vedeta a încărcat mai multe fotografii cu ea, de la plajă. În vârstă de 66 de ani, Maria Dragomiroiu este într-o formă de invidiat și nu se ascunde să pozeze în costum de baie. Artista a optat pentru un costum de baie întreg, negru, tip rochiță, care i-a avantajat silueta.

Maria Dragomiroiu face spectacol în SUA

În prezent, interpreta de muzică populară se află într-un turneu în America, împreună cu Gheorghe Gheorghiu, Romică Țociu, Cornel Palade și alți artiști de seamă.

„Aici tot timpul ai câte ceva de făcut. Românii de aici sunt foarte prietenoși. Sunt iubitori de artiști. Am fost în Orlando, la niște prieteni extraordinari! Foarte frumos!

La New York, am fost și în Atlanta… eu și cu Paul Stângă, George Târgovișteanu, Romică Țociu și Cornel Palade ne vom întoarce acasă în două săptămâni, dar soțul meu, împreună cu Mioara Velicu, Gheorghe Gheorghiu și 3 Sud Est, rămâne aici încă o lună și ceva. Soțul mai are trupe și vine spre primăvară acasă”, a declarat Maria Dragomiroiu pentru WOWbiz.ro.



