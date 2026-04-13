Marian Godină, primul concurent de la Survivor România 2026 care a ajuns în Exil. În curând va avea loc unificarea

O nouă seară de Sărbătoare pentru români, resimțită de această dată cu emoție, lacrimi și zâmbete, și în Republica Dominicană. Adi Vasile le-a pregătit triburilor o mare surpriză și le-a invitat la o masă specială de Paște, care s-a lăsat cu amintiri de acasă și dor la cele mai înalte cote. Ediția a fost una în care tensiunea a atins și ea cote înalte, odată cu Consiliul și Duelul de eliminare, iar telespectatorii au urmărit-o cu bucurie, la fiecare pas. Survivor revine la Antena 1 și pe AntenaPLAY, vineri, sâmbătă și duminică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Consiliul i-a pus pe Faimoși în fața unei decizii importante. Votul de grup l-a numit pe Marian Godină ca primul duelist, în timp ce Bianca Giurcanu, purtătoarea de colan a decis ca Andreea Muntean să-i fie adversară. Campioana la gimnastică l-a eliminat pe Godină și s-a salvat, revenind în competiție. Însă drumul nu s-a încheiat nici pentru Marian – acesta a aflat de la Adi Vasile că flacăra lui se va reaprinde și pentru o perioadă va merge în Exil, până la momentul Unificării, când va primi o nouă șansă de a revenit în lupta pentru trofeu.

Ediția Survivor din prima zi de Paște a adus multă emoție și tensiune, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19.58 – 23.51, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4,9 puncte de rating şi 20,4% cotă de piaţă, față de locul 2 ocupat de PRO TV, care avea 4,3 puncte de rating și 18,1% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5,3 puncte de rating și 17,2% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4,1 puncte de rating și 13,3% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5,5 puncte de rating și 16,3% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5,4 puncte de audiență și 15,8% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21.24, 1,2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

La nivelul întregii zile, Antena 1 a fost pe primul loc în clasamentul audiențelor, la intersecția cu programele PRO TV, înregistrând 2,3 puncte de rating și 17,2% cotă de piață.

În intervalul 19.00 – 0.00, la intersecția cu programele PRO TV, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 4,6 puncte de rating și 19,9 cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4,3 puncte de rating și 18,7% cotă de piață.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20.30, sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE