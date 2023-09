Pe contul ei oficial de Facebook, Mariana Moculescu a distribuit toate știrile scrise de Libertatea despre momentul când Loredana Groza a îngenuncheat în fața lui Horia Moculescu, în weekend, pe scenă, la Festivalul de la Mamaia, unde au interpretat împreună melodia „Și dacă”.

Mariana Moculescu, mesaj public pentru Loredana Groza

Ei i s-a părut controversat gestul făcut de cântăreață în fața compozitorului. „…dragă, revino-ți! Te-a învățat budismul cum să te închini unui om? Gestul tău este o prostie și o blasfemie! Închină-te lui Dumnezeu!”, i-a transmis Mariana Moculescu Loredanei Groza.

„E sigur onestă pentru că e din Onești! Te pui cu domn profesor?!! Ia cartea, dă-mi cartea!… Atât de mult s-a lipit de el, până l-a plictisit! De la serie: Cum să nu faci niciodată ca femeie în fața unui bărbat!?”, a mai scris, în mod ironic, Mariana Moculescu, pe Facebook.

Loredana Groza, fericită pentru momentul pe scenă alături de Horia Moculescu

Mai mulți artiști au performat pe scena festivalului, însă cel mai așteptat moment a fost cel de la final, când Loredana Groza a apărut în fața publicului, alături de trupa ei. Artista în vârstă de 50 de ani are amintiri deosebite legate de acest festival.

La 16 ani, în 1986, ea a participat pentru prima oară la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia (27 – 31 august), unde a câștigat marele premiu. Acum, ea a revenit și a cântat pe scenă alături de Horia Moculescu.

„Aștept de foarte mulți ani acest moment. În seara aceasta, visul meu se împlinește și nu am cuvinte să mulțumesc Universului, muzicii că pot să-l am alături de mine, pentru prima oară, pe marele, imensul artist Horia Moculescu”, a spus Loredana Groza, care a făcut și un gest neașteptat.

La scenă deschisă, ea s-a pus în genunchi în fața compozitorului și artistului în vârstă de 86 de ani. Ulterior, cei doi au cântat împreună melodia „Și dacă”, iar la final s-au îmbrățișat.

„Este mai mult decât un guru al muzicii românești. Îți mulțumesc, Horia”, a mai spus Loredana Groza.

Horia Moculescu: „Nu am vrut să facă acest gest umilitor”

Momentul l-a uimit pe Horia Moculescu, care, într-un interviu pentru Playtech, a reacționat: „Poate că, da, a vrut să îmi sărute picioarele, nu știu exact. Dar nu am lăsat-o, am ridicat-o, nu am vrut să facă acest gest umilitor”.

Pentru aceeași sursă, el a vorbit și despre apariția lui în cadrul Festivalului de la Mamaia 2023. „Am participat la Festivalul de la Mamaia, nici nu mă prea cunoșteam cu cine m-a invitat ca să susțin un recital, dar nici nu mă prea interesa.

Alții au lipsit, au fost orgolii, inițial au fost alți organizatori, apoi, după licitație, au venit alții, cu alți artiști. Cine a lipsit din orgoliu sau din oricare alt motiv a trădat muzica ușoară românească. Eu am dorit să fiu pe scenă, zeci de ani la rând am reprezentat muzica ușoară românească. Când să mai vin? Poate că anul viitor nu îl mai prind, nu știe nimeni nici ce se va mai întâmpla mâine. Angela Similea a refuzat să vină pentru că ea nu mai dorește să urce pe scenă, a anunțat asta de mult timp. Eu m-am simțit bine, să știți, au fost trei seri superbe!”, a încheiat el.

