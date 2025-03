Din luna ianuarie, Mariana Moculescu nu a mai plătit chiria la apartamentul din centrul Bucureștiului în care locuiește. „Zilele îmi sunt numărate în apartament”, spunea ea. Din activitatea ei de freelancer și din OnlyFans, nu a mai câștigat bani, așa că a ajuns să aibă restanțe. I-a cerut ajutorul lui Horia Moculescu, fostul ei soț, iar acesta i-a recomandat să își găsească o slujbă pentru a avea un venit stabil.

Astfel, echipa emisiunii „Xtra Night Show” a provocat-o pe Mariana Moculescu să își demonstreze priceperea în bucătărie, poate își găsește o slujbă în acest domeniu. Ulterior, ea a dat probă de angajare în televiziune, a fost în redacția Antena Stars.

Mariana Moculescu a fost prezentatoare de știri

În urmă cu ani buni, ea a fost prezentatoare de știri, așa că știe să redacteze articole, să le corecteze, dar și să pună voci pe știri. „Au fost (n.r. – a prezentat jurnale de știri) și de dimineață la matinal și la prânz. Doar puneam voci pe BETA și corectam știrile. Ulterior am început și să redactez. Doar pentru a ști, nu pentru a le și redacta. Eu le corectam, da.

Mă trezeam la ora patru dimineața sau veneam cu cel puțin două ore înainte, ca să am timp și să mă machiez la cabina de machiaj. Acum le redactez succint, dintr-o știre mare, lungă, îmi place să extrag conținutul”, a explicat Mariana Moculescu, care a corectat câteva știri, pe care apoi le-a citit în direct, de pe prompter, la Antena Stars.

„În cazul în care cineva ar vrea să te angajeze la un ziar, ai fi pregătită să dai un răspuns afirmativ”, a întrebat-o reporterul. „Sigur, 100% da. Aș fi pregătită să fac și teren. Da, reporter pe teren și îmi place asta”, a zis ea.

Pe numărul pus la dispoziție de Antena Stars, mai mulți domni s-au oferit să o ajute pe Mariana Moculescu. Un domn i-a oferit o locuință în Ciolpani, altul în Mogoșoaia. În continuare, Horia Moculescu îi este alături, o sprijină să își găsească un loc de muncă. Rămâne de văzut ce va decide Mariana Moculescu.

Horia Moculescu nu e de acord ca Mariana Moculescu să locuiască cu el

Pentru emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Horia Moculescu a declarat în urmă cu câteva zile că i-a sărit în ajutor Marianei Moculescu, spunând că e exclus ca aceasta să locuiască din nou cu el. I-a căutat o casă, dar fără succes, așa că acum o ajută să își găsească un loc de muncă. „Mi-a dat Mariana telefon de mai multe zile să mă avertizeze că va ajunge în această situație. În ceea ce privește posibilitatea revenirii ei aici este de nediscutat din nenumărate motive.

Eu vreau să mai trăiesc câteva luni, eventual un an, așa, și m-ar aduce în stări de nervi unde eu nu pot să răspund, că eu nu pot să dau într-o femeie. Mariana recunoaște că are probleme majore psihice, spune că e sub tratament. Mai e încă ceva. E greu de intrat aici, are o datorie destul de mare pentru întreținerea de aici, buna mea credință s-a manifestat către Mariana nespunând ce știe despre ea niciunde, dar spre disperarea colocatarilor noștri, care sunt de vârsta mea vreo 80%. M-am oferit, și azi am avut o ultimă discuție cu Mariana. (…)

Am convenit cu ea că nu are nevoie de casă la ora asta, casa vine automat dacă ea are o slujbă. Are nevoie de o slujbă, domnul Capatos. Ea îmi explica mie că e aptă pentru mai multe lucruri. (…) Ea, având în vedere că a mai funcționat la Antenă, foarte bine a fost ca prezentatoare de știri. (…)

Acum, ce se întâmplă, vorba ei, are voce, cred că e fonogenică, dicție bună, e o fată cultivată. Eu deja vorbesc cu niște prieteni, dar am pățit un lucru foarte neplăcut, un prieten mi-a zis că nu vrea pentru că toată lumea știe ce scandal face Mariana. (…) Eu încerc, vorbind cu prieteni de-ai mei, să vedem, primele zile i-am căutat casă, dar degeaba, i-am zis că îi trebuie o slujbă”, a declarat el.

