Acum, Mario Iorgulescu a vorbit din clinica din Italia despre tot ce a pățit în ultimii ani, afirmând că are probleme mintale. Tânărul în vârstă de 30 de ani a spus că a bătut un om pe stradă când a evadat din clinică și că autoritățile italiene l-au arestat, după care l-au dus la o altă clinică.

Mai mult decât atât, fiul lui Gino Iorgulescu a dezvăluit că s-a gândit să se sinucidă și chiar le-a dat un mesaj de adio părinților săi.

„Viața aici e groaznică. Am schimbat foarte multe clinici, pentru că s-au întâmplat tot felul de nenorociri. Am avut situații în care am fost în clinici cu oameni cu probleme foarte mari de sănătate mintală. Asta este și boala mea, doar că la mine se manifestă uneori pozitiv, uneori negativ. Depinde de situație! Eu nu sunt mereu fluent, nu am o stare dreaptă. Sunt ba sus, ba jos! Ori foarte deprimat, supărat, ori foarte fericit. Nu se știe niciodată. Pot să clachez în orice secundă!

Am avut situații în care m-am trezit noaptea cu colegi de clinică sugrumându-mă. M-am trezit din somn să-i bat, ca să nu mor, să nu mă omoare în somn. Eram mai mulți într-o vilă, cum ar veni. Fiecare cu camera lui, dar nu aveai dreptul să ai cheie. Mie mi-au făcut niște avantaje, m-au lăsat cu țigări, de exemplu, PlayStation să am, să mă joc în cameră. La una am făcut urât într-o zi, am plecat de acolo și m-am întors, dar m-au dat afară, că am spart ușa, am alergat doctorii. O luasem razna. Când mă apucă, nu pot să mă controlez, nu știu ce să fac. Mai sunt triggeruri (n.r. – declanșatoare). Unul este alcoolul… sau droguri sau substanțe.

De șapte luni nu am mai băut nimic, de peste doi ani nu am mai luat nimic altceva. Am o leziune pe lobul frontal, care are de-a face cu impulsivitatea. Triggerurile sunt alcoolul, drogurile sau alte substanțe care pot provoca reacții pe care nu le poți controla. De asta evit să mai beau și să mai interacționez cu oameni care beau, ca să nu am poftă.

În clinică nu am nicio șansă, dar am mai scăpat de acolo, m-au prins, m-au arestat și m-au dus la altă clinică, de nebuni și mai mari, unde m-au sedat. Am evadat de două ori și primul lucru a fost să merg să beau. Am băut după o pauză lungă și toți nervii care s-au acumulat în clinică, toată supărarea, m-au făcut să răbufnesc pe oameni. L-am bătut pe unul pe stradă degeaba. M-am întors în clinică, dar n-au mai vrut să mă primească. Am sărit gardul, am spart ușa de la cameră…

M-au dus într-o clinică de nebuni, unde m-au sedat. Am stat două săptămâni sedat. Nu puteam vorbi, nu puteam să mă mișc. Numai în depresie. Am încercat să mă sinucid. Am și un video în care am încercat să mă sinucid. Chiar le-am dat un mesaj de adio părinților și am luat un pumn de psihoactive ca să mă sinucid. Nu mi-a ieșit. Am ajuns la doctor, la spital, a venit salvarea să mă ia. Mi-au băgat un tub pe gât, nu știu ce lichid. Eram distrus. Am căzut, am dat cu capul de WC, am căzut prin casă”, a spus Mario Iorgulescu pentru Cancan.

