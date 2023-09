Vineri, 16 septembrie, Alin Oprea și Medana s-au căsătorit religios și au avut zece perechi de nași, nu opt așa cum au anunțat inițial. Povestea lor de dragoste a început discret, pentru că nu se știa că solistul de la Talisman nu mai era împreună cu Larisa, mama copiilor lui. De când a apărut Medana în viața lui, Alin Oprea este mai fericit ca niciodată și îi mulțumește partenerei sale că a apărut în viața lui.

Soția cântărețului recunoaște că la începutul relației a fost deranjată de faptul că iubitul ei era cunoscut, pentru că ea nu era obișnuită cu o astfel de expunere. După nuntă, Medana spune că s-a mai obișnuit cu aparițiile publice.

„Am fost invitați la Asia Express în cuplu, dar eu am fost aceea care nu a vrut să meargă. El voia, în schimb, că e artist și dădea bine la imagine. I-am spus să meargă doar el.

Pe mine notorietatea lui m-a deranjat, sincer, la început, dar nu am avut ce să fac pentru că m-am îndrăgostit de el. Acum cu nunta aceasta ce am mai spart și eu gheața, nu mai am așa emoții să ies și să vorbesc în public”, a dezvăluit Medana Oprea, pentru Click!

De asemenea, soția lui Alin Oprea a dezvăluit că au fost contactați pentru a participa la „America Express”, însă ea a fost cea care nu a vrut să accepte propunerea, deși ar fi primit foarte mulți bani. Solistul de la Talisman și-ar fi dorit totuși să bifeze această experiență.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Medana și-a lansat un volum de poezii la nunta cu Alin Oprea

Pregătirile pentru nuntă au început din timp, iar Alin Oprea s-a ocupat de toate detaliile evenimentului, astfel încât totul să se desfășoare așa cum cei doi soți și-au imaginat.

Medana, soția solistului de la Talisman, a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă. Bruneta a mai fost căsătorită anterior, însă niciodată nu a purtat rochia albă. Pe parcursul serii, Medana a schimbat mai multe ținute și a arătat spectaculos.

Soția lui Alin Oprea a dezvăluit ce gest emoționant a făcut Gheorghe Turda la petrecerea de nuntă. De asemenea, în seara nunții, Medana și-a lansat volumul de poezii.

„Gheorghe Turda a făcut un gest impresionant pentru noi! A cerut bilet de voie să vină să cânte din spital și a cântat o priceasnă. Momentul religios a fost unul emoționant. Am avut, de fapt, 10 perechi de nași, și nu opt cum s-a anunțat inițial.

Un alt moment emoționat a fost valsul mirilor, melodia compusă special pentru mine de Alin, și care a avut loc într-un cadru de vis, pe scări, fiind proiectat pe perete, cu un videoproiector.

Momentul acesta m-a terminat, pentru că mie nu-mi place să cânt, am trac, am vrut să iasă perfect. După vals, a avut loc lansarea primului meu volum de poezii.

„Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională”

Singurul moment care pe mine, însă, m-a făcut să plâng a fost momentul în care am dansat cu fiul meu, Darius. Am plâns de am rupt! A mai fost și momentul Corinei Chiriac, care a cântat o piesă unde am dansat împreună cu toate nașele și cu mama mea.

Nu am vrut o nuntă clasică, tradițională. Eu nu am vrut să fiu furată timp de 30-40 de minute. Eu am preferat să lansez cartea pe care am oferit-o cadou la plecare invitaților”, a povestit ea.