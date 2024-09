După ce Larisa Uță a vorbit, în cadrul podcastului lui Bursucu, la aproape 4 ani de la divorț, despre relația ei cu Alin Oprea, Medana, actuala soție a artistului, a răbufnit pe rețelele de socializare.

Actuala parteneră de viață a artistului a ținut să transmită câteva cuvinte prin intermediul rețelelor de socializare, după ce Larisa Uță a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul podcastului lui Bursucu.

„Alin Oprea, un suflet greu încercat încă de când s-a născut. Oamenii speciali au parte de provocări mai dificile decât restul. S-a născut crezând că tatăl lui este mort, deci în minciună. L-a cunoscut la 33 de ani. Și-a întemeiat o familie crezând că suferința lui s-a încheiat. O altă mare minciună, pentru că, de fapt, suferința lui adevărată, de abia urma să înceapă. Din nou mințit, trădat, înșelat umilit, desconsiderat. De data aceasta de cea care ar fi trebuit să îi fie alături și la bine, dar și la greu.

Și-a făcut o carieră de succes, alături de un partener de scenă talentat, însă, ceva sau cineva, a distrus din nou un mare vis și o legendă incontestabilă, pentru că trebuie să recunoaștem că Alin alături de Tavi, erau împreună asemeni unor «zei», pe scenă. A ajuns să se stingă treptat lumina din el, pentru că primise deja prea multe lovituri de la viață.

Artistul legendar de odinioară, își pierduse strălucirea. În 2020, de parcă nu era de ajuns, primește lovitura de grație din partea fostei soții și a copiilor, care a fost momentul fatal din viața lui. Oamenii pentru care el dădea tot, oferea tot, l-au umilit, l-au scos afară din casa lui, în condiții inumane și nedrepte pentru un om care le-a oferit tot ce a putut el mai bun, muncind zi și noapte, expunându-se de multe ori, atâtor pericole. Când cineva îți oferă tot, ajungi să ai impresia că ți se cuvine”, a spus Medana în mediul online.

Medana a ținut să precizeze că atunci când l-a cunoscut pe artist, starea acestuia era una „a unui maidanez”, cântărețul rămânând fără casă și bani.

„Nu! Nu este deloc așa! Dar asta nici nu mai are vreo importanță acum. Dumnezeu are simțul umorului. Cei cărora le-a oferit tot, l-au abandonat fără să se uite în urmă. De aici înțelegem atât de clar că banii nu pot cumpăra dragostea, fidelitatea sau fericirea. La polul opus, apare o femeie, de data aceasta nu una din mulțime, ci una aleasă cu siguranță de Dumnezeu, adică eu, Medana.

Care îi vede strălucirea, care îi simte sufletul și care îi simte durerea din suflet. Aici îl voi cita pe Alexandru Lăpușneanu: «dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu» Exact așa a fost în cazul meu. Dacă ei nu l-au mai vrut, pentru mine nu a fost un rebut, a fost o reală binecuvântare pe care Dumnezeu mi-o pregătise de mult, însă mi-a oferit acest dar doar când urma să fim amândoi pregătiți pentru ceva măreț. Am văzut valoarea lui și calitatea lui umană, chiar dacă rămăsese asemeni unul maidanez abandonat, fără bani, fără casă, fără nimic”, a mai adăugat Medana.

„Și ce? Mi-am luat «maidanezul» acasă”

Medana nu este de acord cu declarațiile făcute de fosta soție a lui Alin Oprea și mărturisește că va fi alături de soțul ei în orice situație.

„Și ce? Mi-am luat «maidanezul» acasă, la fel ca pe Angy și pe Drăgăluce (cățelușele noastre), l-am îngrijit, l-am respectat, l-am iubit, l-am readus la viață dintr-o «moarte clinică» îndelungată. Iubesc omul pentru ceea ce e, pentru sufletul lui, nu pentru un ambalaj care se decolorează în timp. Am venit goi și plecăm goi. Dar venim cu iubire și plecăm cu iubire. Am înțeles că sunt omul care nu mai are voie și nici dreptul să îl mai dezamăgească vreodată. Așa că azi nimic nu îl mai poate doborî, pentru că nu mai este «Atât de singur». Mă are pe mine, soția lui, și vă are pe voi cei care îl iubiți și ne iubiți.

Așa că legat de podcastul fostei sale soții, care poate a vrut să năruie primul an de la nunta noastră, spun doar atât: «iart-o Doamne, că nu știe ce face». Nu a știut nici atunci, nici când îl trăda și nici acum. Călăuzește-o Doamne, că și-a pierdut direcția. Înțelepțește-o, Doamne, că are nevoie și pune iubire în sufletul ei, în locul pelinului. Viața este frumoasă, plină de imprevizibil și de provocări, dar când credința, iubirea și compasiunea ne ghidează depășim orice obstacol, nimeni să nu se îndoiască de asta”, este mesajul publicat de Medana, pe pagina sa personală de Facebook, după ce Larisa Uță a apărut în podcastul lui Bursucu și a făcut o serie de dezvăluiri.

