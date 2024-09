Alin Oprea și Larisa Uță au avut un mariaj de peste 20 de ani. În urmă cu trei ani au divorțat, când s-au acuzat reciproc de infidelitate. Acum, ea a ieșit public și a dezvăluit cum a aflat că artistul o înșela. Chiar în telefonul lui ar fi găsit un videoclip interzis minorilor cu el și amanta.

„N-am controlat niciodată în viața mea telefonul lui, pentru că eu consider că în momentul în care îl controlezi e clar că ai o bănuială sau se întâmplă ceva, nu controlează nimeni că totul e minunat. (…) Îi iau telefonul, mă uit și văd același cod. (…) Când am deschis telefonul, nimic, văd o singură poză, făcută în seara respectivă, el cu două femei. Nu vreau să jignesc, dar nu era nimic care să mă deranjeze (…)

L-am pus la loc frumos. (…) A doua zi dimineață intră în dus. Fostul meu soț când intra în duș stătea o oră, două, trei, exagerat de mult. Zic, am timp de trei telefoane. Și-a lăsat telefonul afară, băgat sub fața de masă. (…) Iau telefonul, deschid, în Whatsapp nimic. (…)

Larisa Uță: „Am și video, că mi l-am trimis. Deci pot oricând să demonstrez că este adevărat”

Nu era nimic suspect, erau conversații cu parteneri, cu oameni. Mă uit în poze, în video. Când ma uit, pornesc un video. Văd o doamnă, cu mișcări suave, stânga, dreapta, înainte, înapoi, cum execută anumite mișcări. Era așezată…. cred că curăța covorul în momentul acela când făcea mișcările. Filmat dintr-un unghi foarte interesant. S-a filmat, nici măcar nu l-a filmat altcineva, el filma chestia asta”, a declarat Larisa Uță, în podcastul lui Bursucu.

Recomandări „Victoriile tactice” ale Guvernului Netanyahu – pe punctul de regionaliza războiul din Gaza

„Am și video, că mi l-am trimis, și am și mesajele dintre mine și el. Deci pot oricând să demonstrez că este adevărat, pentru că e conversația dintre mine și el din ziua respectivă”, mai susține ea.

Alin Oprea s-a apărat, a spus că nu există niciun astfel de filmuleț cu el. „Nu are (n.r. niciun videoclip interzis). Să îmi arate. Deci, dacă există o filmare cu vreo femeie… (…) Evident că a inventat. Deci, dacă ea are o filmare cu vreo femeie, o rog să o prezinte. Ea spune că o are (…) Este o aberație totală faza cu filmulețul. Faptul că a intrat în baie este adevărat, că mi-a aruncat telefonul este adevărat”, a spus Alin Oprea, conform Spynews.

Alin Oprea, acuze dure la adresa Larisei Uță

În continuare, artistul a susținut că, de fapt, Larisa Uță l-a înșelat pe el în timpul căsniciei. „A avut trei amanți și am încercat prima variantă și să vorbesc cu ea. Și atunci am sunat-o și am vorbit cu ea (…) I-am dat câteva detalii din convorbiri cu cine a vorbit, ce a vorbit și a zis că nu e cum spun eu, că au fost doar doi. Mi-a spus că au fost doar doi (…)

Ea a recunoscut două dintre relațiile extraconjugale și a spus că era vorba de un cetățean german cu care am avut o relație mai specială și că este și un băiat antrenor de kangoo jumps și a spus că o să le spună și copiilor despre ce este vorba”, a declarat Alin Oprea pentru emisiunea „Un show păcătos”, de la Antena Stars.

Recomandări Procesul lui Vlad Pascu, în pragul unei noi amânări, din cauza expertizelor medico-legale ce nu au fost finalizate

Ulterior, Alin Oprea nu a mai răbdat și a explicat că, de fapt, fosta lui soție a avut legătură cu 10 bărbați în timpul mariajului lor. „Unul dintre ei este o persoană relativ publică (…) Nu-i destul să zic că m-a înșelat o dată ca să avem un divorț civilizat (…) Eu cred că e ok atât (n.r. că e suficient să divorțeze pentru că l-a înșelat o dată). Eu am dovezi clare pentru zece persoane. Sportivi, boxeri profesioniști de la Buzău, patroni de club din Calea Victoriei, patroni de restaurant, patron turc de hotel din zona Cișmigiu, impresari muzicali, membru german a trupei Phoenix”, a mai spus Alin Oprea, care acum e căsătorit cu Medana.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News