„Mă bucur că am fost alături de o echipă ca voi @paulipate și @catalinagramajojo prin această călătorie gigant! Am învățat lucruri de la voi și o sa vă consider mereu niște prieteni. P.S. Știu că mi-ați iertat mistretariile ?‍”, a scris Șerban pe contul de socializare.

Din păcate, ediția de duminică seara, Asia Express a început cu vești proaste. Asia Express te solicită la maximum, iar pentru unii concurenți drumul pe care trebuie să-l străbată până la destinația finală devine, de multe ori, imposibil. Jojo și Paul Ipate au părăsit competiția din cauza problemelor de sănătate ale actorului. În locul lor, au venit Morodan și Teleșpan, care săptămâna trecută au părăsit cursa pentru marele premiu.

