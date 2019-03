Problemele de sănătate ale lui Paul Ipate s-au acutizat, iar crizele l-au împins să ia decizia finală. Retragerea din concurs. Hernia de disc l-a învins pe. „Eu am o operație la spate de mai mult timp. Am ținut-o sub control o bună bucată de timp, dar chiar nu mai puteam. Vă dați seama, dacă nu aveam încredere în mine, nu aș fi venit aici, dar chiar nu mai pot continua. Îmi este imposibil”, a dezvăluit Paul.

Cu ochii în lacrimi, Jojo le-a transmis succes celorlalte vedete rămase în cursa pentru marele premiu: „Știam care sunt problemele lui Paul, dar am crezut că va putea trece peste. Îmi pare rău pentru că de multe ori poate trebuia să fiu mai atentă. Sănătatea lui este mai improtantă decât orice provocare”, a spus Jojo.

