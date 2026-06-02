La aproape două decenii de la scandalul care a ținut primele pagini ale ziarelor, Florin Chilian a revenit asupra episodului în care fosta sa logodnică Ana Maria Georgescu l-a acuzat că a agresat-o. Artistul a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care respinge acuzațiile și explică de ce a ales să nu vorbească public despre acest subiect până acum.

Florin Chilian: „Este suficient! Gata!”

Subiectul relației dintre Florin Chilian și Ana Maria Georgescu a revenit recent în atenția publică după ce artistul a publicat un mesaj amplu pe pagina sa de socializare. Cântărețul a reacționat la comentariile care continuă să facă referire la acuzațiile lansate în urmă cu aproape 20 de ani și a transmis că nu mai dorește ca povestea să fie reluată în aceeași manieră.

„Măi dragă lume, vă liniștiți și voi cu povestea asta? (…) Nu prea văd pe unde veți putea scoate cămașa dacă chiar mă apuc să vă chem în judecată și să aduceți dovezi că am bătut vreo fată, femeie etc…”.

Artistul a susținut că nu a agresat-o niciodată pe fosta sa parteneră și a explicat că, în opinia sa, dacă acuzațiile ar fi fost reale, situația ar fi avut consecințe juridice serioase.

Susține că a ales să păstreze tăcerea

În mesajul publicat online, Florin Chilian afirmă că a decis să nu ofere explicații publice în momentul izbucnirii scandalului. Potrivit acestuia, alegerea a fost făcută pentru a evita agravarea unei situații personale dificile.

„Am ales să tac în acel scandal pentru că nu doream să fiu motivul unei alte tentative de sinucidere, așa cum avusese înainte să mă întâlnească, din cauza familiei!”.

Artistul a revenit asupra acestei idei și spre finalul mesajului, precizând: „Repet: Am ales să tac în acel scandal pentru că nu doream să fiu motivul unei alte tentative de sinucidere, așa cum avusese înainte să mă întâlnească din cauza familiei! Cum pui în balanță viața unui om față de «imaginea» altui om?!”.

Dezvăluiri despre relația cu Ana Maria Georgescu

În aceeași postare, Florin Chilian susține că a fost alături de Ana Maria Georgescu în momente dificile și afirmă că i-ar fi salvat viața de două ori.

„Nu că n-am bătut-o pe Ana Maria Georgescu, câștigătoarea premiului Mamaia, ci că i-am salvat viața de două ori!

O dată la propriu, într-un spital, iar a doua oară atunci când am ales să tac în acel scandal pentru că nu doream să fiu motivul unei alte tentative de sinucidere, așa cum avusese înainte să mă întâlnească din cauza familiei”.

Artistul a făcut și o serie de afirmații legate de familia fostei sale partenere, despre care spune că ar fi influențat anumite decizii din viața acesteia.

Ce documente invocă artistul

În mesajul său, Florin Chilian face referire la documente și declarații care, în opinia sa, ar demonstra că acuzațiile nu au fost susținute de probe. El citează inclusiv fragmente din ceea ce susține că reprezintă declarația asistentului-șef de pe ambulanța care a intervenit în noaptea incidentului: „Cântăreața nu părea supărată pe Chilian”.

Artistul mai menționează și următoarea concluzie: „Verdictul SMURD Cluj: «Nu existau semne sau urme de lovituri la Ana Maria»”.

De asemenea, acesta susține că în documentele la care face referire ar apărea informații potrivit cărora Ana Maria Georgescu nu ar fi formulat atunci o acuzație oficială de agresiune.

Face apel la cei care au cunoscut cazul

Florin Chilian afirmă că mai multe persoane care au fost implicate direct sau indirect în acel episod cunosc ceea ce s-a întâmplat în realitate și că au ales să păstreze discreția la solicitarea sa.

„Au trecut de atunci aproape 20 de ani. Este suficient! Gata! Acum pot vorbi”.

Artistul susține că a respectat o promisiune făcută tatălui fostei sale partenere și că acesta este unul dintre motivele pentru care nu a oferit explicații publice până acum.

Un scandal care a rămas în atenția publicului

Relația dintre Florin Chilian și Ana Maria Georgescu s-a încheiat în anul 2006, la scurt timp după logodnă. În perioada respectivă, acuzațiile formulate de artistă au generat un amplu scandal mediatic.

Prin mesajul publicat recent, Florin Chilian oferă propria versiune asupra evenimentelor și susține că a considerat necesar să vorbească după aproape două decenii de tăcere. Până în prezent, Ana Maria Georgescu nu a avut o reacție publică la noile declarații făcute de fostul său partener.

